La Academia Valenciana de Cronistas Oficiales echa a andar con Josep-Ramon Sanchis al frente

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este lunes el decreto que oficializa la creación de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials (AVCO). La nueva entidad está destinada a aglutinar, defender y promover la labor de los cronistas oficiales de los municipios valencianos, tal como señaló la portavoz del Consell y vicepresidenta, Susana Camarero, en el último pleno celebrado bajo la batuta del presidente Carlos Mazón, que todavía firma este decreto junto al todavía conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira. Este es el paso formal para constituir la institución, aprobar sus estatutos y su inscripción en el registro oficial de academias.

Así, tal como figura ya en las bases, será el cronista oficial de Aldaia, Josep-Ramon Sanchis, el presidente de la entidad. El vicepresidente primero será Manuel Vicente Febrer (Alcàsser), el segundo será Agustí Ventura (Xàtiva) y la vicepresidencia tercera será para Francesc Pérez Puche, el cronista oficial de València. A ellos se suman otros nombres relevantes como Emili Casanova, Cronista Oficial de Agullent y filólogo de lengua Catalana, así como el historiador Vicent Baydal, uno de los cronistas de la capital, y Jesús Huguet, cronista oficial de Pobla Llarga, Alberic y Portell además de secretario del Consell Valencià de Cultura.

Hay una evidente y notoria falta de mujeres en esta entidad. Solo hay seis mujeres en los 45 cargos consolidados, entre ellas las cronistas oficiales de Mutxamel, Jérica, Tavernes de la Valldigna, Petrer, Mutxamel y Muro d'Alcoi, casi todas como vocales.

Difusión del patrimonio

La AVCO nace con un carácter no lucrativo y la finalidad clara de fomentar la investigación y el estudio de la historia, especialmente de la crónica histórica y la historia local, así como impulsar la difusión del patrimonio documental valenciano. Entre los objetivos se encuentra la organización de congresos, jornadas, conferencias y la creación de grupos de investigación comarcal, así como la constitución de un fondo documental y editorial, asesoría a organimos públicos y privados en cuestiones históricas y culturales y de conservación de patrimonio.

La sede se ubicará en Torrent y una vez aprobados los estatutos, los académicos fundadores podrán recibir la acreditación oficial junto con la medalla y distintivos establecidos. Además, a partir de ahora ya se puede convocar el pleno constitutivo que elegirá formalmente los cargos para los primeros cinco años de mandato.

Tal como especifica el decreto, su financiación dependerá de las cuotas que aporten los integrantes de la academia así como las líneas de subvención a las que se puedan acoger de la Generalitat.