Las artes escénicas redoblan la presión al IVC por el retraso en las subvenciones y el Circuit Cultural

El sector de las artes escénicas ha emitido reiteradas críticas hacia la gestión del Institut Valencià de Cultura, de quien depende la programación y producción de actuaciones, funciones y todo tipo de espectáculos. La ruptura es, en estos momentos, casi total, después de las denuncias emitidas la semana pasada por los gestores culturales, por los creadores y por los actores y actrices valencianos. En total hay 13 asociaciones artísticas que, con más o menos intensidad, han criticado la toma de decisiones del IVC que repercuten directamente en su actividad. Utilizan la palabra "abandono" para calificar el trabajo desempeñado desde el cambio de gobierno en 2023, y se vive ahora uno de los momentos más tensos a las puertas de una virtual remodelación de gobierno tras la dimisión de Mazón.

Las quejas llegan principalmente por tres vías. La primera de ellas tiene que ver con las subvenciones públicas destinadas al sector, que llegan "tarde", se destinan "menos" y se reparten "mal", según sostienen. Esa contestación tiene su última queja el 21 de noviembre, cuando la asociación de creadores Comitè Escèniques alertó de la grave situación generada por la reciente propuesta de resolución por la que se aceptan las renuncias a las subvenciones concedidas por la resolución del 31 de octubre de 2025 a escasos días del cierre del plazo de justificación.

Los creadores y creadoras de artes escénicas, agrupados en el Comitè Escèniques, añaden que esa traba provoca que las compañías se vean abocadas a no saber con qué dinero pueden contar, "a realizar actividades rápido y corriendo y tener que pedir préstamos". Además, dudan de que los presupuestos se ajusten a las necesidades del sector, "aplicando unos criterios desiguales y aplicando una política neoliberal que está dejando fuera a los creadores más frágiles; no han hecho nada por las compañías".

Para María Colomer, de la Associació de Professionals del Circ, apunta a que no hay un plan estratégico de Cultura: "Van dando bandazos. No hay una calendarización de las convocatorias de ayudas, por ejemplo, y la dilación de los tiempos provoca anomalías de todo tipo".

Una situación que el director del IVC, Álvaro López-Jamar, lamenta también al reconocer que los tiempos de la Administración son más lentos de lo que cualquiera desearía. Pese a todo, recuerda que la inversión destinada en este ejercicio "es la más alta de la historia", con 7,7 millones de euros para las artes escénicas e innumerables reuniones mantenidas con los representantes del sector. De hecho, en Navidad comenzarán a resolverse todas las ayudas -en torno a 1.300- solicitadas por las artes escénicas.

El Circuit Cultural, un foco de crispación

Un maremágnum burocrático cuyo resultado final es, según denuncian, la falta de estímulo a los creadores valencianos. En este sentido, la segunda de las críticas ha sido la del Circuit Cultural Valencià, el programa que buscaba estimular la creación y programación de espectáculos en colaboración entre el IVC y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Pese a que este mismo mes de julio el IVC anunció que se iba a aplicar una ampliación "histórica" de este circuito a 155 municipios valencianos (un 50 % más que en 2024), además del incremento presupuestario que ascendía a los 2,7 millones de euros, el sector cultural denunció los retrasos, la improvisación, falta de transparencia y ausencia de diálogo.

Fue la asociación Gestió Cultural quien se reunió con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, para abordar ese nuevo modelo del circuito: el sector aceptó mantener "transitoriamente" el actual sistema tras el impacto de la dana, con el compromiso expreso de comenzar a trabajar en un nuevo modelo en cuanto se adjudicaran los fondos a los municipios.

Un nuevo modelo que se pondrá en marcha próximamente en colaboración con los gestores culturales. En este sentido, López-Jamar explica que las bases de todas las convocatorias se hacen tras el diálogo y negociación con el sector, asumiendo las recomendaciones que hacen. De ahí pasan a ser revisadas por los Fondos Europeos que tardan entre dos y tres semanas en responder, seguido por la Abogacía de la generalitat, que de media se demora un mes y medio en resolver y dar el visto bueno al documento. Por último, es Intervención quien termina de perfilar el documento, por lo que el resultado final de cada convocatoria dista de lo propuesto al inicio al tener que someterse a todos los marcos legales.

Un retraso también en 2026

Este año, el Circuit Cultural volverá a convocarse a partir de abril, lo que provoca que muchas poblaciones no programen hasta septiembre. Lo explica José Ayelo, de Gestió Cultural - Asociación Valenciana Profesionales de la Cultura. "Todo el sector realizó un proyecto consensuado de Circuit Cultural Valenciano, inspirado en uno que ya funciona en la Comunidad de Madrid, y el IVC se comprometió a realizar informes de abogacía o ver la oportunidad de ponernos en marcha. No vemos la hora ni siquiera de tratarlo, como ocurrió el otro día en Chulilla", lamenta.

Ayelo también hace una radiografía del sentir general: "la falta de previsión, la falta de planificación y contratar personal no cualificado para puestos tan clave como la dirección general del IVC". Además, lamenta que hayan desaparecido plazas, entre ellas la de coordinación del Circuit Cultural, agravado por la ineficacia a la hora de gestionar subvenciones.

Laura Marín, de la Asociación Valenciana de Distribuidoras y Distribuidores Profesionales de Artes Escénicas y Música, pide precisamente lo que no ocurrió en Chulilla: "Mesas de trabajo abiertas con la participación directa del sector, para reconfigurar el modelo de forma colaborativa y garantizar que el circuito sirva realmente al desarrollo sostenible de las artes escénicas valencianas", señala. Todo lo contrario, dice, a lo que sucedió en Chulilla, "donde no se permitió la intervención de profesionales ni se han tenido en cuenta sus propuestas sobre el catálogo, calendario o modelo organizativo", añade.

El turno de palabra no pudo aplicarse por la escaleta programada durante el día, donde se incluía actuaciones musicales y de danza para amenizar el encuentro que terminaron por apretar mucho las mesas de diálogo.

Carestía en programación propia

Hace una semana, actores y actrices de la Comunitat Valenciana volvieron a denunciar la situación de las artes escénicas por la falta de apoyo institucional al sector, "sin un compromiso claro con los profesionales y con la promoción del cine y del teatro de producción autóctona".

Pero, afirman, este "menosprecio al producto autóctono" se evidencia en el número de producciones públicas de teatro promovidas por el Institut Valencià de Cultura. "En una comparativa con los últimos años, y según los datos publicados en la web del IVC en su apartado de producción propia, en la temporada 2024-2025 se estrenaron solo dos producciones propias, La Mancha y Plenamar.

Lo resume la actriz y dramaturga Isabel Martí, quien apunta a que han disminuido los encargos a productores locales y la remuneración de la escritura y guiones, así como el número de producción y exhibición de piezas en valenciano. "También ha disminuido la publicación de textos producidos por el IVC y se han suspendido programas de creación públicos y de visibilidad de la autoría, como los clubs de lectura". Por último apunta a que también se ha cancelado "toda la actividad del Centro de Documentación Escénica con sus líneas de apoyo a la investigación".