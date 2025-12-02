La iglesia de San Nicolás abre sus puertas al tercer concierto navideño solidario organizado por la Fundación Columbus

La Navidad llega un año más a Valencia envuelta en música y esperanza gracias al tercer concierto navideño solidario de la Fundación Columbus, que se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda solidaria y cultural de la ciudad.

Será el próximo martes 16 de diciembre a las 19:30 horas cuando la histórica Iglesia Parroquial-Museo de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, conocida como la ‘Capilla Sixtina valenciana’, acoja esta importante cita musical. El templo abrirá sus puertas a partir de las 19:10 horas para facilitar la entrada y acoger un evento único cargado de emoción y compromiso social.

El Cor Jove de la Comunitat Valenciana será el encargado de hacer vibrar la bóveda estrellada de esta iglesia con un programa navideño seleccionado especialmente para la ocasión. Junto a ellos, reconocidos solistas como la organista Atzuko Takano, el violonchelista Ángel Luis Quintana y el tenor Eduardo Sandoval aportarán su talento a una noche inolvidable. Como broche final, Sandoval interpretará el himno de Valencia acompañado por un espectacular juego de luces que teñirá la bóveda con los colores de la Senyera, elevando la emoción de los asistentes.

El programa se abrirá con las célebres Five Hebrew Love Songs de Eric Whitacre, que recrearán un ambiente invernal y íntimo, introduciendo con sutilidad la temática navideña del concierto. También se incluirán varios arreglos de melodías y villancicos tradicionales que han viajado en todo el mundo y que continúan celebrando la magia de la Navidad. Además, se ofrecerán versiones renovadas de algunos villancicos del Renacimiento, entre otras piezas.

En esta tercera edición, la organización pondrá a la venta 300 localidades, que podrán adquirirse de forma escalonada y se ocuparán por orden de llegada a partir de la zona reservada para patronato, amigos y patrocinadores de la Fundación Columbus. Las entradas, que ya están a la venta a través de servientradas.com, tendrán precios que rondarán los 25€ y, para quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar, se habilitará una “Fila Cero” destinada a donativos (Bizum 07707). Además, el concierto será retrasmitido en directo por el canal de Youtube de la Parroquia de San Nicolás.

El Concierto Solidario de Navidad es mucho más que un evento musical: es una oportunidad para transformar la vida de niñas y niños que padecen una enfermedad rara como es la Paraparesia Espática de tipo 50 (SPG50). Gracias a la recaudación, la Fundación Columbus financia terapias avanzadas y tratamientos innovadores, abriendo nuevas esperanzas para las familias que más lo necesitan.

La respuesta solidaria de Valencia es ya legendaria: el pasado marzo, el concierto benéfico “Valencia no olvida”, celebrado en la Catedral, logró reunir a cerca de 1.300 personas y obtener más de 40.000 euros para la recuperación de las salas de música de la Banda Primitiva y la Unió Musical de Paiporta, gravemente afectadas por la DANA.

Sobre la Fundación Columbus

La Fundación Columbus es una fundación valenciana fundada en 2017 por Javier García y Damià Tormo, con el objetivo principal de facilitar el acceso a las terapias más avanzadas y efectivas para niñas y niños con cáncer o enfermedades raras para mejorar su esperanza y calidad de vida. La Fundación trabaja para que ningún niño se quede sin tratamiento cuando la ciencia puede poner un tratamiento a su alcance. Su programa de protonterapia para cáncer infantil ha brindado asistencia a 155 familias, mientras que más de 30 niños han accedido a tratamientos de terapia génica en centros especializados de Europa y Estados Unidos, transformando radicalmente su calidad de vida. Además, la Fundación Columbus contribuye al desarrollo de la sociedad promoviendo la cultura y la ciencia, e impulsando iniciativas sociales para apoyar a quienes más lo necesitan.

Sobre el Cor Jove de la Comunitat Valenciana

El Cor Jove de la Comunitat Valenciana (CJCV) es una agrupación coral de 50 coralistas integrada por jóvenes músicos de entre 18 y 35 años, creada con la finalidad de desarrollar actividades artísticas y pedagógicas corales. El objetivo de esta iniciativa es impulsar y complementar la formación musical, vocal y coral de los jóvenes, reuniendo a estudiantes de música de conservatorios profesionales y superiores y a coralistas con una sólida experiencia.

El CJCV busca generar una dinámica de trabajo de alto rendimiento musical que favorezca la excelencia interpretativa y contribuya al crecimiento del nivel coral en nuestra tierra. El proyecto, encabezado por su director artístico, Josep Vicent Balaguer, tiene un firme compromiso con el impulso y la consolidación de la música coral en el territorio valenciano para difundir el patrimonio coral valenciano tanto a nivel estatal como internacional.

Sobre Paraparesia Espástica de tipo 50

La SPG50 es un trastorno neurodegenerativo que, generalmente, presenta retraso del desarrollo global, discapacidad intelectual moderada/grave, habla alterada o ausente, microcefalia o tamaño reducido de la cabeza, convulsiones y síntomas motores progresivos. Los problemas en el tono muscular conducen con el tiempo a depender de una silla de ruedas. Esta espasticidad puede extenderse a las extremidades superiores, lo que puede derivar en una tetraplejía o pérdida parcial o total del uso de las cuatro extremidades y el torso.

Esta enfermedad afecta a unos 80 niños en todo el mundo. El único tratamiento de terapia génica se llama Melpida, un novedoso tratamiento desarrollado por Elpida Tx y fabricado por la empresa guipuzcoana Viralgen. Ya son 9 los niños tratados, siendo 5 de ellos españoles.