Los Delinqüentes celebrarán su 25º aniversario el 17 de abril con un concierto en el Roig Arena

Los Delinqüentes regresan a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que recalará en Roig Arena el 17 de abril. La banda celebrará el 25º aniversario de su disco debut “El sentimiento garrapatero que nos traen las flores”. El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron a sus seguidores, como “La primavera trompetera”, “A la luz del Lorenzo” o “El aire de la calle”.

La figura de Er Migue -que falleció en 2004- estará muy presente en esta gira única: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario para escucharlo en sincronía con el resto de la banda. Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego “Ratón”.

Revolucionaron la música

Formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su “sentimiento garrapatero”.

Cartel Concierto Los Delinqüentes en Roig Arena / Levante-EMV