La diseñadora Isabel Sanchis, XII Premio Aguja Brillante del Gremio de Sastres y Modistas CV

La diseñadora Isabel Sanchis recibirá la Aguja Brillante del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana por ser "una de las firmas españolas con mayor proyección internacional".

El acto tendrá lugar el jueves 11 de diciembre en las instalaciones de Novotel Valencia Lavant, empresa colaboradora del gremio. Allí se reunirán más de un centenar de asistentes que rendirán homenaje a la trayectoria y excelencia de la galardonada. Previo a la celebración del evento, tendrá lugar un desfile de moda a cargo de los jóvenes diseñadores de la Escuela de Formación del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.

Una modelo con un diseño de Isabel Sanchis / Levante-EMV

La firma Isabel Sanchis, fundada en València en 1990, se ha consolidado como un referente mundial de la moda femenina, presente en más de 50 países. Sus creaciones se caracterizan por la impecable técnica en la confección, el cuidado minucioso por los volúmenes y la permanente búsqueda de la belleza a través de siluetas escultóricas, bordados artesanales y una estética que combina sofisticación, fuerza y una elegancia atemporal.

Cada pieza de la diseñadora es "un diálogo entre artesanía, innovación y sensibilidad artística, valores que han situado a la marca en las principales pasarelas internacionales y en las alfombras rojas más reconocidas", destacan los impulsores del reconocimiento en un comunicado.

Aguja bordando

El galardón del Premio Aguja Brillante, realizado por la empresa Orfebres Peris Roca, es una pieza de orfebrería cincelada y repujada en cobre que simboliza el momento creador de la mano con una aguja bordando un tejido de plata de ley.

A lo largo de sus doce ediciones, el Premio Aguja Brillante ha reconocido la excelencia de figuras imprescindibles de la moda española: Elio Berhanyer, Francis Montesinos, Lorenzo Caprile, Enrique Lodares, Juan Andrés Mompó, Roberto Diz, Luis M. Rocamora, Juan Vidal, Amparo Chordá, Manuel Fernández y Dolores Enguídanos.

Con la incorporación de Isabel Sanchis, el Gremio "reafirma su compromiso con el talento, la artesanía y la proyección de la moda valenciana a nivel nacional e internacional", concluyen.