La Habitación Roja celebrará su 30 aniversario con un concierto sinfónico junto a la Orquestra de València

Los clásicos serán siempre modernos, como cantaban ellos mismos en “Nunca ganaremos el mundial”. Y ahora, tres décadas después de su debut, La Habitación Roja se prepara para vestir su repertorio con una piel de música sinfónica. El grupo de l’Eliana ha presentado esta mañana en el Palau de la Música el concierto que ofrecerá el próximo 22 de mayo junto a la Orquestra de València (OV), un proyecto excepcional en el que el director valenciano Daniel Abad está creando arreglos para algunas de las canciones más emblemáticas de la banda.

Este concierto supone “un honor, un placer y un punto culminante” de una carrera larga y sostenida durante 30 años, ha destacado el cantante de LHR, Jorge Martí, en la presentación del concierto, cuyas entradas se ponen hoy mismo a la venta en la página web del Palau de la Música. “Tiene algo de justicia poética -ha comentado-. Siempre hemos soñado con hacer algo así, y la OV va a llevar nuestras canciones a otro nivel”. Para Martí, este proyecto refleja la filosofía de la banda, ese “los clásicos serán siempre modernos” que les lleva a aspirar a que “nuestra música nos sobreviva, ser cronistas de nuestras emociones y de la actualidad en la que vive”.

Por su parte, el guitarrista Pau Rocaha celebrado la oportunidad de “romper límites” que les brinda este proyecto y de escuchar cómo melodías concebidas con una guitarra o un teclado en una habitación “pueden cobrar vida en un arpa o en un conjunto de cuerdas”. Roca ha destacado además la larga tradición de diálogo entre pop y música clásica en algunas de sus bandas de referencia, desde los Beatles a Spiritualized y esa vocación que “siempre hemos tenido nosotros de que nuestra música no se ciña solo a bajo, guitarra y batería”.

El repertorio

Sobre la selección del repertorio, el guitarrista de LHR ha destacado que con catorce discos publicados, las posibilidades de adaptación son amplias, pero también ha reconocido que el proceso está siendo exigente. “Estamos padeciendo para elegir el repertorio. Hay canciones que tocaremos sí o sí y otras, menos conocidas, que quizá encuentren aquí su oportunidad”.

Roca ha explicado que para este concierto del 22 de mayo están “desnudando las canciones y volviendo a su origen. Y nuestro origen son canciones donde la simplicidad es una virtud”. Y Martí ha añadido que quieren ofrecerle al público un concierto que aproveche al máximo el talento de la orquesta, pero también con la ilusión de que los profesores de la OV “se diviertan” e incluso participen de los momentos de caos y ruidismo con los que la banda valenciana suele jalonar sus actuaciones en directo.

En la presentación también han participado el batería de LHR, José Marco, el director del Palau, Vicent Llímera; la subdirectora, Nieves Pascual; el concejal de Cultura, José Luis Moreno, y el director que conducirá a la OV el 22 de mayo, Daniel Abad. El también responsable de arreglar las canciones del grupo para su acompañamiento sinfónico ha defendido este proceso de “fusión musical” entre el pop y la música clásica como un ejercicio natural.

"Que se sientan arropados"

“Abogo por una sociedad sin fronteras. La fusión es positiva en todos los sentidos”, ha asegurado Abad, que ya ha trabajado con la OV en otros proyectos híbridos y que ha elogiado la actitud “fantástica y flexible” de la formación. “Son capaces de interpretar cualquier estilo con solvencia y forman una gran familia”. Sobre su enfoque artístico para este concierto, ha explicado que sus arreglos buscarán “envolver las melodías” originales de LHR, una banda cuyas canciones ya cuentan con “segundas melodías y armonías que están ahí; solo necesito acompañarlas”. “Intento ponerme en la piel de cada músico, que todos disfruten de su parte y que La Habitación Roja se sienta arropada por la orquesta”.

El director del Palau, Vicent Llimerá, ha subrayado la vocación del auditorio por “programar conciertos específicos de nuestra orquesta con grupos pop”, una línea que el Ayuntamiento de València quiere potenciar, y también ha apuntado la posibilidad de que el concierto de LHR con la OV pueda ser editado y publicado. En esa misma dirección, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha celebrado un “concierto muy esperado” y ha agradecido a La Habitación Roja su predisposición para celebrar así su 30 aniversario. “Es un evento único y excepcional, no solo para los fans del grupo, sino para cualquier aficionado a la música”, ha afirmado, destacando el carácter mítico de la banda y el nivel de la Orquesta de València, “una de las más importantes a nivel estatal”.

Por último, Nieves Pascual ha insistido en la intención de abrir la programación a otros géneros, “del jazz al folk valenciano”, recordando referentes anteriores de bandas que han adaptado su repertorio a los conciertos orquestales como Vetusta Morla o Love of Lesbian. “Cuando un grupo cumple 30 años ya es música clásica”, ha señalado con humor, antes de destacar que la OV tiene la oportunidad de “indagar en otros lenguajes y acercarse a públicos no tan vinculados a la clásica”. También ha valorado la complejidad del reto: “No es nuestra zona de confort. Hay que orquestar y servir a un género que no fue concebido así”.