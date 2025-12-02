Niña Pastori: "Ahora, entras en las oficinas de una discográfica y todo es silencio, ¿venden música o neveras?"

Niña Pastori sigue subida a la ola de 'Feliz Navidad', el disco que el año pasado la proyectó como musa de las sobremesas familiares para fechas sensibles como las que se avecinan. “Siempre me han gustado las zambombas y los villancicos antiguos, y en Andalucía somos muy familiares y de juntarnos y comer, bailar y celebrar. Yo soy familiar porque mi madre me parió así”, remarca con buen humor la cantante a El Periódico de Catalunya desde su domicilio en el Puerto de Santa María, en un descanso de la gira con la que sigue presentando el álbum.

En ‘Feliz Navidad’ conviven adaptaciones de clásicos anglosajones como ‘Blanca Navidad’ (el ‘White Christmas’ de Irving Berlin, que en 1942 batió récords de ventas en la voz de Bing Crosby) con un villancico flamenco como es ‘Orillo orillo’ o la versión de ‘Mi humilde oración’, pieza estadounidense que Luis Miguel cantó en su álbum navideño de 2006. También alguna perla escondida: ‘Dodi-li’, canción judía de origen remoto que ella se lanza a cantar en hebreo. “Habla de un amor y la descubrí porque mis hijas, Pastora y María, la cantaban en el coro de la escuela”, cuenta. Completan el cancionero dos creaciones propias, ‘Hoy es Navidad’ y ‘Ya vienen los Reyes’, firmadas por la propia María Rosa García y su marido, Julio Jiménez ‘Chaboli’. Un tándem de composición que lleva ya más de 20 años funcionando. “Empezamos con el disco ‘María’ (2002), haciendo músicas y letras tanto él como yo, aunque yo trabajo quizá más en los textos”.

Lanzarse a la piscina

Este es un álbum de “canciones de siempre, versionadas al estilo de la Niña Pastori”, indica. ¿Y en qué consiste esa impronta suya? “Siempre me ha costado poner etiquetas a lo que hago. Cuando empezaba, para los puristas del flamenco, lo mío no lo era, pero mis trabajos siempre son de temas que interpretan mi forma de sentir, que, por supuesto es flamenca”, subraya. A ese arte se siente ella unida “sin ninguna duda”, deja claro. “Aunque he cantado canciones y otras cosas, como cuando hice el álbum ‘Joyas prestadas’ (2006) o ‘Ámame como soy’ (2015)”.

Las discusiones sobre lo que es flamenco y lo que no lo es no parecen extinguirse. “Ya las hubo con Las Grecas, y con Camarón, y con el propio Paco (Ortega), cuando comenzamos a trabajar juntos. Pero el artista tiene que expresarse según sienta”, añade. “Yo me lanzo a la piscina con las cosas que me emocionan y a veces no sé qué etiqueta es, si flamenco o no, pero hago música. ¿Qué más da?”.

A punto para el 30º aniversario

Ella se dispone a celebrar el año que viene su 30º aniversario de carrera, partiendo de su álbum de debut ‘Entre dos puertos’ (1996), que grabó con 17 años, bajo la dirección de Paco Ortega (autor de su primer éxito, ‘Tú me camelas’) y Alejandro Sanz (que le compondría, para el tercer disco, otro hito, ‘Caí’). Asombra que en esas tres décadas no se haya movido de la misma discográfica, Sony Music. “Bastante sorprendente, sí, ¡acabaré saliendo en el ‘Libro Guinness’!”, ríe. “He visto pasar a mucha gente y he visto muchos cambios”.

¿Por ejemplo? “Antes, entrabas en las oficinas de una compañía y oías música en cada departamento por el que pasabas. Ahora, está todo el mundo en silencio, con su ordenador. ¿Venden música o neveras? Pero, bueno, vivimos aquella época, tuve esa suerte, y a todo nos vamos acostumbrando”. Le sigue gustando grabar álbumes, obras “con un principio y un final”, aunque “grabar un epé con seis canciones es cómodo, es menos pesado”.

Más allá del formato, se trata de “expresarte siendo fiel a tu sentir”, observa. “No se puede cantar por cantar, eso no es bueno para el arte ni para ti mismo”, concluye Niña Pastori, que planea algunos fastos de 30º aniversario para 2026. “Sí, habrá algo bonito, seguro”, anuncia. “Es una cifra importante, pero no puedo adelantar nada”.