Una reinterpretación artística fraguada en las manos de la diversidad

El arte tiene tantas perspectivas como ojos lo contemplan. Sin embargo, ese mismo arte puede servir también como un espacio de experimentación, de socialización y, sobre todo, de concienciación e inclusión. Todos ellos son solo algunos de los pilares en los que se impulsa la exposición "Arte y diversidad. Tres artistas y cincuenta miradas a una colección" que abre sus puertas en una de las salas de la Fundación Bancaja con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este miércoles 3 de diciembre.

A través de un trabajo que se ha extendido durante tres meses, medio centenar de personas con discapacidad física e intelectual de diferentes asociaciones y centros ocupacionales valencianos han elaborado junto a los artistas Fermín Jiménez, M. Reme Silvestre y Luisa Pastor tres obras colectivas en los que los sonidos y las vivencias personales de cada creador se entrelazan para tomar como punto de partida y, sobre todo, reinterpretar diversas piezas expuestas en el Espacio Arte Contemporáneo de la propia fundación. Todo para crear un punto de "diálogo intergeneracional" entre sus participantes.

Los proyectos

Esa conversación de cada individuo con el arte ya expuesto es lo que sirve de base para la primera de las obras que se pueden observar en este enclave, fruto del trabajo de Silvestre con 17 personas procedentes de los centros Fundación Stella Marias, Cooperativa Koynos y CD El Cabanyal-Cruz Roja, componentes del colectivo Amistad. En palabras de la coordinadora de la exposición, Pilar Ortí, "se ha buscado la interrelación de dos obras" por parte de cada creador, una unión de conceptos que queda anotada y reflejada en una hoja de papel que recoge entre letras de todo tipo los sentimientos que esas obras sugieren a cada participante. Junto a ella, una pieza con aluminio y parafina de la artista alicantina acompaña la estancia.

A pocos metros, un collage formado por cuatro estructuras de cartón unidas -ideado a la manera de Antoni Tàpies y su obra 'a=a'- es la segunda obra que explora la diversidad, impulsada en este caso por la mano del Colectivo Mágico formado por Luisa Pastor y 17 usuarios de los centros ocupacionales Luz Verde, La Torre y Comboi. La propia artista gráfica ha destacado en la inauguración -que ha contado con el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón- que para la composición de esta nueva pieza colectiva "hemos jugado con elementos que tienen que ver con lo precario", una expresión plástica culminada casi como un puzzle por elementos cotidianos como un chaleco de la Fundación, un pincel y una regla.

Pastor relata el proceso creativo de su obra colectiva junto a uno de los artistas. / Germán Caballero

Por último, cogiendo como idea una relectura de la pieza 'Tensión' de Miquel Navarro, la obra de Fermín Jiménez y su grupo de 16 usuarios de los centros Juan de Garay, Grabador Planes e Isabel de Villena bebe directamente de las mentes de este colectivo de artistas. No en vano, las líneas y los recorridos favoritos de cada participante son las ilustraciones que decoran con pequeños murales las paredes o el suelo de este espacio, todo ello acompañados de una banda sonora en forma de los sonidos -desde pájaros a los pasos- con los que se busca trasladar al visitante a los paseos más queridos por sus creadores. Pieza colectiva que Jiménez ha querido, además, acompañar de una obra propia, 'El Nadador'.

Hasta febrero

Esta exposición, complementada por una pieza audiovisual que busca ser una forma de extensión de todo el proceso de concepción y creación de las tres obras, estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 2 de febrero de 2026.