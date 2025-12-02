Ricard Camarena gestionará los espacios de hostelería del complejo Kora Lluna en El Cabanyal

Ricard Camarena desarrollará y gestionará los espacios destinados a hostelería y restauración existentes en el complejo Kora Lluna, situado en el corazón de Poblats Marítims. “El proyecto nace en un barrio con mucha personalidad como es El Cabanyal”, ha señalado Ricard Camarena. “Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria, tanto de los huéspedes del alojamiento, como de los vecinos del barrio y de toda la ciudad”.

Ricard Camarena gestionará un espacio en El Cabanyal / Levante-EMV

La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026. Kora Lluna es el mayor complejo de flex living de Valencia, con 428 estudios y apartamentos y un diseño mediterráneo inspirado en el concepto vivir a la fresca. El proyecto está pensado para dar respuesta a las nuevas formas de viajar y vivir: turistas, nómadas digitales y profesionales desplazados que buscan estancias de corta o media duración en un entorno donde la vida de barrio marca el ritmo.

Por esta razón el CEO de Kora Living, Kepa Apraiz, ha afirmado que “buscábamos una propuesta culinaria con identidad propia”. “La alianza con Ricard Camarena encaja con nuestra visión de hotelería consciente. Nuestro espacio de hostelería quiere ser un punto de encuentro entre diseño, comunidad y gastronomía mediterránea”, ha agregado.

Revisar formatos

El cocinero ha explicado que “nos gusta revisar formatos que todo el mundo conoce”. “La nueva propuesta que estamos desarrollando en Kora Lluna aportará una nueva forma de entender formatos de restauración que forman parte de nuestra vida desde siempre. Será algo nuevo en nuestro grupo . Diferente a los demás espacios que gestionamos actualmente ”, ha desvelado.

Con esta alianza, Ricard Camarena y Kora Living refuerzan su vínculo con El Cabanyal y se suman a la transformación contemporánea de este barrio, manteniendo como eje la conexión con el territorio, la comunidad y una forma más consciente de habitar y disfrutar la ciudad.

Esta propuesta gastronómica estará integrada dentro de un complejo con más de 3.000 m² de zonas comunes: piscina, gimnasio, espacios de coworking, además del espacio gastronómico. Todo el conjunto está diseñado para fomentar encuentros reales y una manera de vivir más flexible, moderna y consciente.