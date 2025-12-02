Teatro
El TEM presenta “Cómo Hacer Burpees”: teatro, jóvenes y pensamiento crítico
La obra invita a pensar qué elementos moldean la identidad juvenil
La construcción ideológica, la identidad y el papel del discurso ultra en la juventud actual. Una pieza que nace de un proyecto de mediación con jóvenes entre 18 y 23 años. 'Cómo Hacer Burpees' es el resultado de un proceso de acompañamiento y creación con adolescentes en el que se ha trabajado desde la expresión física, la reflexión colectiva y la lectura crítica del entorno. Una creación de la compañía valenciana La Canadiense que, este fin de semana, se puede ver en el Teatre El Musical (TEM).
A través de referentes como DV8, Pina Bausch o las metodologías de Benja Prati y Augusto Boal, la compañía ha investigado cómo traducir un contenido textual y socialmente incómodo en lenguaje escénico vivo, corporal y participativo.
La obra invita a pensar qué elementos moldean la identidad juvenil hoy: la exigencia, el miedo, el deseo de pertenecer, la frustración, la necesidad de éxito y el impacto de las narrativas extremistas. A través del cuerpo, la fisicalidad y la escena contemporánea, el espectáculo abre un espacio de diálogo para jóvenes y adultos sobre cómo se construyen los discursos y hacia dónde nos mueven.
El proyecto propone una aproximación que invita a mirar de frente discursos instalados en el día a día de muchos jóvenes. “En vez de tener envidia, canalízalo como aprendizaje” es una de las ideas que atraviesa esta investigación: no desde el adoctrinamiento, sino desde el pensamiento crítico y el cuestionamiento del propio entorno emocional y social.
Las funciones tendrán lugar el sábado 6 de diciembre a las 20:00 h y el domingo 7 de diciembre a las 19:00 h, con una duración aproximada de 60 minutos y aforo reducido a 60 personas.
Teatro político para activar cuerpo y comunidad
La Canadiense es una compañía nacida en 2020 a partir de las Joventuts d’Atirohecho. Integrada por Rubén Cerdà-Bacete, Sara Cerón, Carla Cea, Marc Campos y Francesc Romeu, la formación combina artes escénicas contemporáneas con investigación social y trabajo comunitario.
Tras producciones como “Venezuela”, “2030” o “España 3000”, la compañía centra ahora su mirada en el auge de la extrema derecha entre la juventud y en la necesidad de generar espacios donde pensar juntas desde el cuerpo, el conflicto y la colectividad.
El trabajo de La Canadiense se articula alrededor de una mirada crítica y profundamente comprometida con el presente. Sus propuestas utilizan el teatro como motor de cambio social, abordando de forma directa la crisis climática y ecológica, el papel transformador de los movimientos sociales y la importancia de generar narrativas que contrarresten el nihilismo y el catastrofismo tan presentes en el panorama actual.
A través del cuerpo, la escena y la reflexión colectiva, la compañía invita a imaginar nuevas posibilidades y a activar miradas más conscientes y constructivas sobre nuestro tiempo.
