Cristina García Rodero muestra en el IVAM la 'España oculta' y remota a través del costumbrismo de sus fiestas

Sucede cuando nos vemos en una fotografía que no siempre nos reconocemos. Se produce un sentimiento de extrañeza, de distancia, al vernos a través de un objetivo. La imagen no siempre encaja con la manera en que nosotros mismos nos concebimos, hay una distancia, un efecto espejo que nos obliga a encajar el cómo nos vemos con el cómo nos ven. Es exactamente el trabajo de la fotógrafa Cristina García Rodero sobre España, el país que conformamos pero que no siempre reconocemos. En 'España oculta', la reputada artista ofrece un espejo sobre las costumbres, las tradiciones, las fiestas, la arquitectura y hasta la política de los pueblos más remotos del país, con imágenes que nos resultan familiares pero que colgadas sobre una pared producen un verdadero impacto.

'España oculta' es un trabajo desarrollado a través de quince años, entre 1973 y 1989, que se transformó en uno de los libros referenciales de la fotografía nacional. Cristina García Rodero ha hecho una selección de alrededor de 150 fotografías -en la cuarta edición del libro, autoeditada recientemente, se eleva a 190- que han viajado por diversos lugares del país y que se quedará en el IVAM hasta el 8 de febrero de 2026. Es una exposición que reproduce el viaje que hizo ella misma con 23 años, cuando la beca Juan March le permitió saltar de Bellas Artes a la fotografía, adquiriendo un equipo completo que le acompañaría en autobuses, trenes y coches por toda la geografía más remota en busca de las fiestas patronales y fundacionales más desconocidas.

La exposición 'España oculta' de Cristina García Rodero se podrá visitar en el IVAM hasta el 8 de febrero. / Kai Försterling/EFE

Así, la exposición es un cajón de sastre donde hay máscaras, cruces, santos y santas, romerías, disfraces, niños y niñas, ataúdes, misas, penitencias y bares. La artista ha presentado este trabajo como resultado de una colaboración institucional entre diversos museos y fundaciones, tal como ha explicado la directora del IVAM, Blanca de la Torre, quien ha recordado que la muestra se realiza en el 50 aniversario de aquella beca que le permitió a García Rodero empezar a trabajar. Una financiación que permitió que naciera "no solo un libro, sino también una fotógrafa", como ha dicho la propia artista en rueda de prensa.

Descubrir España y a una misma

"Retraté los pueblos que querían mostrar su mejor cara durante las fiestas, pero resultó que en ese trabajo la fotografía me permitió descubrir el mundo, pero también mis miedos o mi valor. Es simplemente la búsqueda de la vida", ha dicho, en una comparecencia donde ha desgranado su trabajo y su visión de ese mundo y esa forma de mirar que ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, con la del Trabajo, con el Premio Nacional de Fotografía y hasta con un marquesado ofrecido por el rey Felipe VI como reconocimiento a su aportación a la cultura nacional.

"Yo solo quería buscar aventuras y con aquella beca se me dio una confianza de la que he vivido toda mi vida", ha reconocido. Una trayectoria sustentada no por la remuneración económica que entonces le daban sus fotografías, sino en su vertiente de docente, que le permitió viajar cada fin de semana a lo largo de esos quince años en busca de las tradiciones más raras, más locales y más propias que eran ajenas a una España más enfocada hacia afuera que hacia adentro.

"Son fiestas que solo puedes conocer por la gente, porque están ocultas; las de verano son las populares pero no tienen tanta identidad porque están pensadas para los forasteros. Es cuando hablas con los párrocos, los vecinos, los sin techo, la Guardia Civil o con cualquier persona con la que compartes un tren cuando descubres las que valen la pena", ha explicado sobre su forma de trabajar.

Cristina García Rodero en la rueda de prensa del IVAM. / Kai Försterling/EFE

Con ocho libros de fotografía aún por publicar de todas las series fotográficas hechas posteriormente por todo el mundo, García Rodero sigue valorando este primer trabajo como el motor y el "placer" que le supuso descubrir España.

El lugar oculto desde donde hacer las fotografías

Durante la presentación, De la Torre ha destacado de esta muestra que sea, precisamente, un viaje en sí misma, "desde un lugar oculto en el que se situaba Cristina García Rodero para conocer España, pero también su gente y su comportamiento". Además, ha resaltado que este trabajo se realizó "sin referencias", en un momento donde la fotografía no tenía suficiente entidad como para ser divulgada y valorada como lo es ahora. Un privilegio solo para unos pocos, como Cartier Bresson, pero no para una joven de Puertollano que jamás esperó este futuro con el que ha llegado a crear escuela: tanto fue así que se convirtió en la primera española en formar parte de la agencia Magnum.

"Mientras otros retrataban la modernidad de la Movida Madrileña, ella buceaba en la España profunda, ofreciendo un testimonio lleno de emoción de un país con sus luces y sombras", ha resaltado De la Torre, antes de iniciar un recorrido por las diversas salas que ocupa la muestra, en un acierto de escenografía donde abunda el gris oscuro, como una métafora, y destaca el blanco y negro de sus fotografías, únicamente a dos tamaños y distribuidas por la propia García Rodero, creando una geografía museística que reproduce el histórico viaje que retrató a un país entero.