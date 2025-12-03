David de Limón: "El arte es un lenguaje que puede trascender barreras comunicativas y sociales"

Ha elaborado un mural en la sede de Aquaservice en el que se puede ver a su ‘ninja’ más famoso. ¿Qué objetivos se marcó con esta obra?

Aquaservice quería que hiciéramos un homenaje a ‘Aquaservice con alma’, que tiene unos 300 voluntarios. La idea fue representar lo que hacen a través de mi personaje, que he conseguido que me represente cuando lo pinto y que además se convierta en una herramienta que puedo transformar en lo que quiera. Como es una persona sin identificación clara, puede representar a cualquier persona y situación. Y la idea fue reflejar las distintas áreas que ‘Aquaservice con alma’ atiende.

Un trabajo en el que contaste al final con la colaboración del Valencia CF Inclusivo.

Fue el remate genial. El mural representa el proyecto con una pequeña representación de algunas de las acciones que han venido realizando. Y para terminarlo, en la última jornada, contamos con la asistencia del Valencia CF Inclusivo. Vinieron e hicimos una jornada especial con ellos. Me ayudaron a acabar partes del mural, que tenían que rellenar unas plantillas que preparé con ellos. Estuvo genial.

Aprovechar el arte

¿Qué siente un artista cuando otras personas se suman para completar una obra colectiva?

Con sinceridad, como estoy acostumbrado a realizar talleres con todo tipo de edades, de personas o de clase social, para mí no es que fuera algo sorprendente. Lo que sí que me sorprendió fue su actitud. Están dentro de la gente que se lo toma con muchas ganas. Me encantó que ellos fueron súper participativos, que para mí eso es lo más importante cuando se realiza un mural así. Es aprovechar el arte para que tenga un valor más significativo.

David de Limón, junto al Valencia CF Inclusivo. / Levante-EMV

Decía en una entrevista con Levante-EMV en 2019 que “el arte urbano reivindica que el espacio es de todos los ciudadanos”. ¿Es más importante todavía reivindicar la inclusión y la diversidad a través del arte?

El arte es un lenguaje que puede trascender barreras comunicativas y sociales. Si lo ponemos al servicio de reivindicar algo positivo, me parece importante. Ahora bien, no solamente es para eso el arte urbano. No significa que si no lo utilizas como herramienta, no estés realizando arte urbano. Pero sí me parece muy importante poder utilizarlo para que se dé voz a este tipo de proyectos y a las empresas que trabajan por esos valores.

¿Considera que este arte, gracias a estas iniciativas, está ya valorado como merece?

Estamos en un buen momento. Sí que es verdad que, poco a poco, hay más empresas y esta acción ayuda a que se visibilice lo positivo que es. Claro, siempre se puede trabajar para mejorar. Hacer ver que esto es un trabajo, que es importante y no solamente un hobby. Aún está ese muro en algunos ayuntamientos o acciones privadas que te quieren hacer un regalito, darte visibilidad por tu trabajo, en vez de apostar. En este caso, fueron muy serios desde el principio y me trataron genial. Entonces faltaría eso, que más gente nos tome en serio, aunque estamos en un buen momento comparado con hace diez años o quince años.

Reivindicar su espacio

En estos tiempos de polarización y de cierto señalamiento del diferente. ¿Considera que este tipo de iniciativas en pos de la diversidad tienen mayor relevancia?

Darles voz y enseñarlo es muy importante. Los jugadores del Valencia Inclusivo disfrutaron como cualquier grupo que participa en un mural colaborativo. Lo que tenemos que reivindicar es que estén dentro de la sociedad con los mismos derechos y las mismas oportunidades que los demás. Yo me siento súper orgulloso de haberlo utilizado como herramienta. No es el día a día de mi trabajo, pero gracias a estas oportunidades puedo utilizar mi arte, mi personaje y mi imaginario para esto. Si un artista urbano o un artista coge un proyecto así puede utilizar su arte como herramienta para darle más fuerza y repercusión.