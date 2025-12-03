La emblemática The Doors llega a València y Paterna a través de su documental

La celebración del 60 aniversario de The Doors llega a la Comunitat Valenciana con el relanzamiento de la película documental 'When You're Strange', ganadora de un premio Grammy y dirigida por Tom DiCillo. Una cinta que se proyectará desde este 4 de diciembre en València (Cines Lys, Cines Babel y Yelmo Cines Campanar) y Paterna (Kinepolis Valencia), además de en los cines Kinepolis Plaza Mar y Yelmo Cines Puerta en Alicante y en el Odeón Multicines de San Vicente del Raspeig. Todo dentro de una propuesta que estará en 50 cines de 21 localidades españolas.

Remasterizada en 4K

Con imágenes inéditas desde la formación de la banda en 1965 hasta la muerte de Jim Morrison en 1971, When You’re Strange -narrada por Johnny Depp y que tiene una duración de 96 minutos- sigue la trayectoria de la banda y ofrece una visión del impacto revolucionario de su música. Remasterizada por primera vez en 4K, la película contará con una introducción de John Densmore y Robby Krieger, y el estreno mundial exclusivo de una nueva grabación de «Riders on the Storm» con Densmore, Krieger e invitados especiales, en colaboración con Playing For Change.

Playing For Change rinde homenaje al legado atemporal de The Doors con Riders on the Storm Song Around The World, una poderosa colaboración global en la que participan Densmore y Krieger, un tributo a Ray Manzarek y la legendaria voz de Jim Morrison. Con la participación de más de 20 músicos y bailarines de 8 países, esta actuación reimagina un himno clásico a través del prisma de la unidad, la esperanza y la conexión musical que no conoce fronteras.

Primera escuela de música

Esta monumental canción también marca un momento de cierre, ya que ayudará a apoyar la primera escuela de música de la Fundación Playing For Change construida en Estados Unidos, animando a las comunidades indígenas y asegurando que los ritmos, las historias y las voces que iniciaron este viaje sigan inspirando corazones en todo el mundo.

Desde el primer compás del Lakota Drum Group, que fundamenta la canción en el ritmo ancestral, hasta las magnéticas interpretaciones de Lukas y Micah Nelson, Sierra Ferrell y Rami Jaffee, de Foo Fighters, cada nota nos recuerda que la música es un lenguaje universal que sirve de puente para unir a la comunidad global. En una época en la que el mundo puede parecer dividido, esta canción alrededor del mundo es un testimonio del poder de la música para sanar, conectar y unirnos.