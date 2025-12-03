La exposición sobre el Santo Cáliz en el MuVim explora su significado religioso y su influencia artística

Una reproducción del Santo Cáliz de València, una arqueta medieval, diversas pinturas de los siglos XVI al XXI, libros, tarjetas postales, objetos de recuerdo y una reproducción de una estatua funeraria son algunos de los objetos que hasta el mes de febrero se podrán observar en la sala Parpalló del MuVim en el exposición 'El Sant Calze de València. Un món per descobrir'.

Exposición sobre el Santo Cáliz en el MuVim / Levante-EMV

La propuesta, enmarcada en el Año Jubilar del Santo Cáliz, recoge las múltiples significaciones que ha ido incorporando a lo largo de los siglos el singular objeto. Asimismo, junto con las lógicas incursiones sobre la calificación del Santo Cáliz como reliquia neotestamentaria y sobre la investigación del arqueólogo Antonio Beltrán, la muestra da a conocer las referencias sobre la figuración de este cáliz a lo largo de la historia del arte valenciano.

En la presentación, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, dijo que espera que esta exposición "inspire a cuidar nuestro patrimonio, admirar nuestra historia y compartir con orgullo todo aquello que nos hace únicos". La muestra 'El Sant Calze de València. Un món per descobrir', que combina la investigación del arqueólogo Antonio Beltrán, la significación religiosa de la reliquia y su influencia en la historia del arte, "permite contemplar el Santo Cáliz en toda su riqueza, no solo como objeto, sino como símbolo, como herencia y como fuente de inspiración para nuestra sociedad", apuntó Mompó.

Asistentes a la inauguracón de la exposición en el MuVim sobre el Santo Caliz / Levante-EMV

La exposición, comisariada por Alicia Palazón y Rafael Company, director del museo, continuará su recorrido por diversas localidades y la primera será Carlet porque, según Mompó, "en los tiempos de mayor oscuridad, un matrimonio de este pueblo asumió el riesgo más grande, salvaguardar la reliquia de la destrucción", dijo.. E

Manifestación cultural

El arzobispo de València, Enrique Benavent, destacó que las celebraciones de estos Años Jubilares "pueden ser una ocasión para que muchos valencianos y mucha gente de fuera de València y de otros lugares puedan conocer el gran patrimonio religioso y cultural que tenemos aquí". En este sentido, Benavent quiso destacar que el Santo Cáliz "es una reliquia que ha conservado la iglesia durante siglos como una reliquia insigne, y esta exposición muestra cómo esa reliquia ha dado lugar a una manifestación cultural en el mundo de la escultura, en la pintura, la música o el cine, y de alguna manera es un elemento que ha despertado interés e inquietud por conocerlo y por darlo a conocer".

Company, Teruel, Mompó y Benavent durante la inauguración en el MuVim / Levante-EMV

En esta misma línea, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que esta muestra "responde a la voluntad de la Diputación de conmemorar el III Año Jubilar del Santo Cáliz y de impulsar el valor cultural, histórico y espiritual de una reliquia que proyecta nuestra tierra al mundo".

Teruel ha querido poner en valor la colaboración institucional "que ha hecho posible un proyecto que acerca nuestro patrimonio a la ciudadanía y que refuerza lazos entre instituciones, municipios y personas comprometidas con la cultura y la historia".

Por su parte, el director del MuVIM y también comisario de la exposición, Rafael Company, ha señalado que con esta exposición "nos aproximamos a la imagen del Santo Cáliz de València en las edades moderna y contemporánea, a sus protagonismos en la vida artística y cívica valenciana, y hace referencia a la presencia de la preciosa copa en el devenir religioso".