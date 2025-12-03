El universo de 'La Fallera Calavera' se expande con un cuaderno de pasatiempos

Si algo quizás une a todos los valencianos es el respeto, especialmente fuera de nuestras fronteras, a la paella. Por ello, quizás, la posibilidad de que un juego de cartas utilizara como método para conseguir la victoria la obtención de los distintos alimentos que componen este plato -entrelazando, de paso, el divertimento con figuras con esa esencia cultural que tiene la 'terreta'- se ha erigido desde hace poco más de una década en una fórmula de éxito. 'Y es que La Fallera Calavera' y sus posteriores añadidos han marcado miles de encuentros de amigos y familiares, un universo de personajes y tradiciones que ahora se expande con un cuadernillo de pasatiempos.

El nuevo libro de pasatiempos de La Fallera Calavera. / Levante-EMV

"Un paso más allá"

De la mano del autor original del juego, Enric Aguilar, y como forma de celebrar el undécimo aniversario de su lanzamiento, Andana Editorial se ha propuesto "dar un paso más allá" dentro de un divertimento que se ha convertido en fenómeno cultural y publicar el 'Cuaderno de Actividades de La Fallera Calavera'. O lo que es lo mismo, un "libro de pasatiempos que continúa vinculando entretenimiento y didáctica y que llegará a las librerias valencianas esta Navidad".

Según explica la propia editorial en un comunicado, además de Aguilar, este libro de entretenimiento ha sido elaborado por el exredactor de Levante-EMV, Adrián Gisbert, y cuenta con las ilustraciones de Esther Méndez. "A través de sopas de letras, crucigramas, laberintos y así hasta un total de sesenta pasatiempos distintos, los lectores y lectoras acompañarán la Fallera Calavera que protagoniza el juego por 20 lugares emblemáticos de toda la geografía valenciana, de norte a sur". "Con los retos que se proponen en el libro, podrán ejercitar la mente, repasar la lengua valenciana y descubrir curiosidades de la cultura popular valenciana. Como el juego, este libro utiliza la gamificación como herramienta de aprendizaje y está pensado para jóvenes y adultos", añade.

Uno de los pasatiempos del cuaderno. / Levante-EMV

Otras iniciativas en marcha

El cuaderno, que llegará a las librerías el 15 de diciembre, coincide con otras iniciativas del universo de La Fallera Calavera en marcha. No en vano, actualmente se está lanzando también un rediseño completo de la baraja original del juego que "actualiza la estética y mejora la jugabilidad". Del mismo modo, está todavía activa una campaña solidaria -donde los beneficios se destinará integramente a la Fundación Horta Sud- cuyos mecenas recibirán además la carta exclusiva de La Fallera Calavera Solidaria como recompensa.