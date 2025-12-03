Luz Casal: “En los conciertos masivos me disgusta que el artista no sea honrado”

Al principio, este iba a ser un álbum de canciones de autoras femeninas, luego de temas interpretados por mujeres y al final es una mezcla de eso y de piezas originales suyas. ¿Cómo fue ese proceso?

Quería, sobre todo, destacar lo que para mí es importante como intérprete. Yo le tengo mucho respeto a las voces. He vivido cómo una canción mediocre con una voz buena se convierte en algo interesante. Al principio eran canciones de mujeres, y luego comencé a abrir el abanico y que fueran temas que yo conociera a través de la voz femenina. Como ‘Te mereces un amor’, de la Vivir Quintana, en la que está México implícito y que es como una continuación de ‘Dame tu amor - Lo eres todo’, de Vainica Doble. O ‘Bravo’, que descubrí con mi amigo Luis Troquel, que tiene mucha memoria y conocimiento. Escuché la versión de Olga Guillot y dije: “tío, esta canción la voy a hacer”. Se quedó perplejo. “¿Cómo lo tienes tan claro?”. Pues porque es una canción que habla de odio y yo no tengo canciones así, y también quiero expresar eso.

“Yo misma me espanto de mi forma de odiar”.

Claro, y luego está ‘Lágrima’, que yo descubro cuando me invitan a participar en un homenaje a Amália Rodrigues. Ella ha sido una de las cantantes que yo siempre he considerado importantes, como la Piaf, La Niña de los Peines, Concha Piquer o Janis Joplin. Por esa manera de cantar, de masticar las palabras. De todas estas canciones, es la más interpretada, exprimida... Lo contrario de ‘Bravo’.

Que no parece tan rabiosa como en la versión de Olga Guillot.

Exactamente, porque la letra tiene tanta fuerza que cargar sobre ella me hubiera quedado excesiva, pasada de vueltas.

La cantante Luz Casal, retratada en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Hay una tradición de canciones de despecho. ¿Ha escuchado ‘La perla’, de Rosalía?

Fragmentos. No he escuchado el álbum todavía. Pero el bolero es eso, amor y desamor, y en muchos casos el despecho es protagonista. Mira, hay una canción, ‘Con mil desengaños’, del disco que hice cuando estaba enferma, ‘La pasión’ (2009), que pasados los años la hija de Olga Guillot me dijo que la había escrito su papá [René Touzet], dedicándosela a Olga cuando se separaron. Dice “aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no, no y no, no te lo quiero creer”. Es un despecho ‘light’, pero hay otros en el bolero que son de “me cago en todos tus muertos”.

Y acabó incluyendo canciones originales.

Empecé a darme cuenta de que me apetecía hacer el contraste con el rock por la cara, esa parte más macarra. En una canción original siempre hay mucho de ti, pero es como si yo cantara sobre lo que me rodea, sobre unos personajes. En el caso de ‘Me voy a permitir’ es escuchar a una mujer que está harta de ser siempre perfecta. Eso de “soy madre, esposa, profesional, y cada vez que me ves tengo perfectamente delineados los ojos”.

“Me voy a permitir abrir la boca, decirle al idiota lo que pienso de él”.

Sí, sí, me suelto al máximo. No pasa nada. Hay que decirlo.

En ‘She’, de Charles Aznavour, tuvo dudas respecto al género.

Me di cuenta de que estaba cantando a una mujer y yo nunca he cantado en masculino. Ahí, lo que encajó fue la voz de Carla Bruni. Yo me imaginaba una mujer sensual, con una voz susurrante como la suya. Yo no soy de colaborar. Lo vi claro en su momento con Rigoberta Bandini, con Viva Suecia, pero no soy de hacer duetos porque se lleve.

En la elección de Carla Bruni, ¿hay también algo de reivindicación de ella, contra los prejuicios que despertó cuando decidió ser cantante y hacer discos?

Sí, el otro día un colega tuyo me decía que ella era como lo opuesto de mí. Y le dije “no te equivoques”. Ella es una mujer que ha vivido su sexualidad, que ha tenido relaciones... Tiene un hijo, el mayor, con cuyo abuelo ella había tenido una relación, antes que con su padre. Yo creo que ella es tan actual como yo, como cualquier mujer que tenga como bandera reivindicar el hecho de ser mujer.

Este es uno de sus discos más diversos en géneros musicales y sonidos, pasando del casi fado al casi heavy rock.

Quizás. Puede que tenga que ver con un mayor control de la voz y una mayor expresividad. Yo durante años he tenido que defenderme de por qué hacía canciones tan distintas, siendo la misma persona, pero siempre he pensado que por qué no se puede hacer si eso es lo que deseas. Nadie me va a impedir hacerlo. Si paso de ponerme de negro a ponerme otro color, ¿cuál es el problema?

Quizá ahora ya no la acusen tanto porque la tendencia es a levantar líneas rojas y escuchar músicas más diversas.

Claro, y la gente escucha a cantantes que hacen canciones muy distintas y no pasa nada. Tú puedes ser Olivia Rodrigo o la misma Lady Gaga y hacer cosas muy distintas y de manera casi sublime. No es lo mismo ser solista que ser la cantante de un grupo.

¿A qué se refiere?

A que un solista es mucho más libre de hacer lo que le dé la gana. No tienes que convencer a tu colega. Yo creo que por eso soy solista, entre otras cosas. Me gusta colaborar, pero entonces tienes que dejar correr tus deseos y meterte en berenjenales. Tu camino solo lo puedes hacer desde el yo individuo.

Más libre, pero con toda la presión.

Si te pegas batacazos, pues, bueno, da igual. Yo prefiero asumir lo que he hecho. Quizá hay aquí una canción que a la gente no le gusta, pero yo sé por qué la he hecho y la defiendo. Prefiero eso que decir luego “¿por qué me dejé convencer para hacer esta mierda?”. Yo hago lo que quiero y puedo hacer, no lo que otro crea que debo hacer.

Sigue apostando por los álbumes.

Me gusta el hecho de tener el disco físicamente, y que representa un período de mi vida. Luego, no tienes tanto el gesto de ponerlo y escucharlo como antes. Pero es como la ropa. Si yo entro en una tienda y no me dejan tocar el tejido, me voy.

La música en vivo anda desbocada con ese auge de los macroconciertos. ¿Le genera algún rechazo? ¿Entiende las razones?

Yo lo entiendo casi todo, la verdad. A mí me gusta el espectáculo, sea del tipo que sea, hasta el traslado de los restos de Simone Veil al Panthéon, de París. Entiendo que para mover a 60.000 personas tiene que haber elementos fuegos artificiales, proyecciones, drones, lo que sea. Y yo no estoy en contra de eso.

Parece obvio que en los macroconciertos hay muchas pistas pregrabadas, incluyendo la voz solista. ¿Eso habría que advertirlo al público, que sepa adónde va?

No hay esa vergüenza. Algunos lo manifiestan, pero... Yo creo que a la gente le da un poco lo mismo. Hay una aceptación. Yo también voy a conciertos masivos, y ahí algunos artistas son, en el sentido más antiguo, honrados y otros lo son menos. Lo que me disgusta es que el artista no sea honrado. Si estás haciendo una coreografía... Yo bajo la cabeza algunas veces y sé que cuando la levantas sueles tener un mareo que controlas, y entonces no puedes dar un agudo inmediatamente, porque es imposible físicamente, por más preparada que estés.

El año que viene, gira y vuelve al Liceu, el 3 de mayo. Con esa banda tan estable.

Empezamos en enero en Toledo, Madrid y con dos conciertos en Francia, en Poitiers y en el Grand Rex, de París. En el grupo no hay cambios, no. Con Tino Di Geraldo llevamos juntos desde 1987 ininterrumpidamente. Y con otros miembros del grupo, muchos años también. Soy leal y ellos lo son conmigo.