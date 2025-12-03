María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
En la actualidad era la directora de la Universidad Popular
Educación y Cultura será, a partir de ahora, liderada por Maria de Carmen Ortí Ferre. Nacida en Xirivella, el 5 de diciembre de 1966, siempre se ha dedicado a la enseñanza. Estudió en la Escuela de Magisterio de València y su primer destino fue Elx para, con posterioridad, pasar por el Barrio de Cristo y Xirivella, donde desarrolló funciones dentro de diferentes equipos directivos.
Casada y con dos hijas, cursó el grado de Psicopedagogía en la Universitat Oberta de Catalunya, una de las pocas universidades que ofertaban los estudios a distancia en aquel momento. A continuación fue nombrada Directora del Centro de Formación del Profesorado de Torrent, donde amplió sus conocimientos alrededor del aprendizaje, la innovación y la mejora continúa del sistema educativo. Más adelante accedió a la Inspección Educativa con carácter accidental, para pasar a formr parte del Cuerpo de Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana como funcionaria de carrera para trabajar en Torrent, Quart de Poblet, Alaquàs y Picanya.
Los últimos años ha ejercido sus funciones como Subdirectora General de Planificación educativa y Centros Privados y Concertados de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, encargándose de la planificación educativa de la Comunitat Valenciana. En la actualidad era directora de la Universidad Popular.
Ortí Ferre es, además, hermana de Enrique Orti que fue alcalde de Xirivella por el PP de 2011 al 2015.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Los vecinos del hombre muerto al arder su casa en València: 'Solo deseábamos que se hubiera dejado la comida en el fuego y que volviese