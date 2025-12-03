La Maria: "Muchas personas me han dicho que mi proyecto no iba a funcionar porque era muy complicado"

Cerveza Turia en mano, el público de la Fábrica del Hielo vivió un momento íntimo y especial este martes, 2 de diciembre, en la tercera charla en formato pódcast en vivo organizada por Levante-EMV con el apoyo de Cervezas Turia. El circuito de entrevistas inspiradoras URBAN afterwork, destinada a impulsar a las personas a seguir sus ideas y a fomentar el networking, continuó con La María como tercera invitada. El evento fue dirigido por Beatriz Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

Con más de 16 mil seguidores en Instagram, dos álbumes publicados y una gira entre manos, La María, originaria de Oliva, se está haciendo un hueco en el mundo de la industria musical valenciana con "una mezcla de sonidos orgánicos que provocan un diálogo armónico que crea una impagable ilusión de continuidad", tal y como describen los fans.

Bea Carrascosa y La Maria, en la tercera sesión de Urban Afterwork / Fernando Bustamante

Desde pequeña, María siempre ha estado ligada a la música. Empezó tocando el saxofón a los 6 años en su ciudad natal aunque ella considera que era "terriblemente mala". No obstante, ya más mayor y en el conservatorio de Catarroja, la curiosidad le llevó hasta la música tradicional y gracias a eso "sus discos son música tradicional del siglo XXI".

La importancia de la música tradicional

"Mi inspiración fue la curiosidad". La Maria cuenta como no tenía ni idea de música tradicional y gracias a sus compañeros, compañeras y profesorado del conservatorio la descubrió y empezó a estudiarla. "Mis compañeros me han enseñado mucho en el ámbito profesional y en el ámbito del gremio folclórico".

"Me encontré un lugar cerrado, porque la música tradicional ha sufrido mucho a lo largo de los años por la infravaloración y, al final, los que la creamos nos acabamos creyendo esto". La artista asegura que tiene que haber un avance cultural y que este mundo no se quede estancado.

El público disfrutando de la charla y de las cervezas ofrecidas por Turia / Fernando Bustamante

Añade que este tipo de música nace de la necesidad del pueblo de hablar, característica que no se puede perder y que, todo lo que ha conseguido, sobre todo su confianza, ha sido gracias a la gente con la que se ha rodeado y su profesor. "Lo importante es rodearte de gente que esté en tu misma línea".

Cantar en el Funeral de Estado de la dana

Pero, sin duda, uno de los grandes retos de María en su trayectoria musical fue una llamada que nunca se hubiera esperado: una llamada pidiéndole que cantara en el Funeral de Estado por las víctimas de la dana el 29 de octubre de este año.

"Fue extraño y, sobre todo, una responsabilidad. Al final quieres hacerlo por las víctimas pero también piensas que ojalá no tener que hacerlo porque significaría que no hay un funeral, y que no habrían víctimas". Afirma que dudó porque considera que el protagonismo tenía que recaer al 100% en las víctimas.

También cuenta cómo llamó a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana. "Antes de aceptar quería saber si ellos aprobaban que lo hiciera, su opinión para mí era muy importante y Rosa me contestó que estarían encantados".

Sobre la preparación, María cuenta que fue muy complicada, porque era consciente de que "iban a ver caras que no querían ver y otras caras largas de familiares que habían perdido a otros", por lo que fue más una preparación mental y emocional que musical. "Fue muy duro, llegué a sentirme culpable y mal por aceptar, aunque yo no tuviese la culpa".

El éxito en el mundo de la música

"El éxito no estaba en mi lista de cosas que conseguir". La Maria explica que ella solo subió un vídeo mientras se preparaba una oposición y estudiaba un máster de educación, una de sus vocaciones; aunque para ella la verdadera vocación es la música, ya que cantaría mil veces sin tener que recibir un euro por ello.

La cantante se abrió y habló sobre sus inseguridades y sus ganas de seguir sacando música / Fernando Bustamante

También habla de cómo la gente le ha dicho "no" muchas veces. "Muchas personas me han dicho que mi proyecto no iba a funcionar porque era muy complicado y porque el mundo de la música es muy precario".

"Siento como si hubieran pasado años desde que empecé. Cuando veo fotos o cosas que hice al principio lo recuerdo con mucha sensación de vértigo, pensando que no debería estar ahí. Antes si me hubieran dicho que me apartara, lo hubiera hecho, ahora ya no".

Inspiraciones y futuro

Con una gira entre manos y habiendo presentado su segundo álbum "Robina", La María espera seguir haciendo más música y cantar en más escenarios. "Me parece increíble estar dedicándome a esto".

Para los jóvenes y no tan jóvenes, les aconseja que "hagan lo que quieran". "Mis dos mayores inspiraciones han sido mis abuelas diciéndome que haga lo que quiera, y eso he hecho".