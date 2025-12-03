Nitzer Ebb regresa a València: la banda británica de EBM tocará en la Sala Moon el próximo 11 de diciembre

La Sala Moon de Valencia acogerá el próximo 11 de diciembre el concierto de Nitzer Ebb, una de las formaciones más influyentes de la música electrónica de los años 80 y 90, cuyo impacto fue especialmente importante en la escena de discotecas valenciana bautizada posteriormente como Ruta Destroy.

Su estilo, definido por percusiones marciales, minimalismo melódico y letras agresivas y apocalípticas, convirtió a la banda británica en un referente mundial de la Electronic Body Music (EBM), subgénero de origen belga y alemán que fusiona música industrial con las cualidades más bailables del synth-pop, y al que Nitzer Ebb añadió la actitud del post punk inglés más gótico.

En las pistas de baile

Formados en 1982 en Chelmsford (Essex, Reino Unido) por Douglas McCarthy (voz principal, guitarras) y Vaughan “Bon” Harris (voz, percusión, guitarras), junto a David Gooday (percusión), Nitzer Ebb irrumpió con un sonido que redefinió el concepto de música de club alternativa. Su debut con el sencillo “Isn’t It Funny How Your Body Works?” (1985), publicado en su propio sello, Power Of Voice Communications, les situó en el foco del circuito underground europeo.

Su fichaje por Mute Records marcó un punto de inflexión: el álbum That Total Age (1987) consolidó la fórmula de Nitzer Ebb y situó temas como “Join in the Chant” -especialmente la remezcla en formato maxisingle realizada para ellos por el prestigioso productor Flood (Nick Cave and The Bad Seeds, Depeche Mode)-, “Let Your Body Learn” o “Murderous” en las pistas de baile de medio mundo. Aquel disco, considerado hoy piedra angular del EBM, definió un estilo que influyó tanto a bandas industriales como a productores techno.

En 1989 llegó Belief, producido también por Flood, que introdujo un enfoque más sofisticado. Después vinieron Showtime (1990), Ebbhead (1991) y Big Hit (1995), con una producción cada vez más refinada y melodías complejas, todo ello sin perder la impronta visceral que definía el proyecto.

La década final de los ochenta y principios de los noventa fue la etapa más fértil para Nitzer Ebb. La colaboración y las giras junto a Depeche Mode ampliaron sus horizontes, logrando éxito tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el remix de “Fun To Be Had” por George Clinton ascendió a los primeros puestos de las listas de música de baile.

Reinvención

A lo largo de los años, Nitzer Ebb ha sabido reinventarse: desde sus raíces industriales y EBM puras hasta la incorporación de instrumentos analógicos en Big Hit (1995), pasando por pausas, proyectos paralelos y reuniones que han devuelto el grupo a los grandes escenarios. Su discografía ha sido revisada por Mute, que ha impulsado reediciones y recopilatorios que ponen en valor su legado.

Tras cantar en varios periodos entre 2021 y 2023, Harris asumió definitivamente el papel de vocalista de la banda en 2024 después de que McCarthy tuviese que apartarse de los escenarios debido a una enfermedad que le causó la muerte el pasado mes de junio, a la edad de 58 años.

Spammerheads

El concierto del 11 de diciembre en Valencia comenzará a las 21:30 con el concierto del dúo de música electrónica Spammerheads, formado en Valencia a finales de 2019. Sus dos últimos trabajos largos Tar Blood / Cement Skin y Disclaimer, ambos publicados en Soil Records, se caracterizaban por un sonido crudo, industrial y con fuerte influencia de los pioneros de la EBM y del espíritu punk.

Su último álbum, The Mire Chronicles (2025), nace tras la dura experiencia vivida en las inundaciones del 29 octubre de 2024 en Valencia, en las que el dúo perdió parte de su estudio y trabajó activamente en las labores de limpieza de su ciudad. Una vivencia cargada de sentimientos, a veces encontrados, donde el shock, la impotencia, la furia, la resistencia, la solidaridad y la resiliencia, entre otros, dan forma al que quizás sea su mejor trabajo hasta la fecha. Es un álbum que transita a través de los estados personales y colectivos que sufren las personas afectadas por tragedias o catástrofes.