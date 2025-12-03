Música
La versión de "Mi Tierra" de Nino Bravo logra un Disco de Oro y conquista a más de cuatro millones de oyentes
Las voces de Varry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja se unieron para hacer esta versión de 'Mi Tierra' junto a la voz del cantante de Aielo de Malferit
"Mi Tierra, Feta de Germanor", la reinterpretación del icónico tema de Nino Bravo, ha logrado un Disco de Oro tras conquistar a más de cuatro millones de oyentes. La versión, impulsada por la firma cervecera Amstel, se gestó con la colaboración de tres de las bandas más emblemáticas del indie español —Varry Brava, La Casa Azul y La Habitación Roja— que unieron sus voces junto a la de Nino Bravo -que está presente en el tema- para lograr -explican desde la compañía- "que una nueva generación descubra el legado del cantante de Aielo de Malferit, mientras los seguidores históricos redescubren la canción con emoción renovada".
Una "forma de reconectar"
"Para nosotros, esta canción es mucho más que música; es una forma de reconectar con la tierra, con nuestras raíces y con la herencia de Nino Bravo", ha destacado al respecto Óscar Ferrer, voz de Varry Brava. Por su parte, Pau Roca, de La Habitación Roja, ha mostrado su emoción al ver cómo la versión de Mi tierra “ha conectado tan profundamente con el público; ha superado cualquier expectativa. Nos llena de alegría su repercusión, pero, sobre todo, nos conmueve la fuerza de su propósito solidario”.
Junto a los artistas, Eva y Amparo Ferri, hijas de Nino Bravo, y su representante Antonio Luna, han sido parte fundamental del proyecto desde su concepción. En la ceremonia de entrega del Disco de Oro digital, celebrada en València, las herederas del legado de su padre han expresado su emoción al ver cómo "Mi Tierra" vuelve a sonar en boca de miles de personas. "Nuestro cometido es estar aquí en su nombre, mi padre estaría super orgulloso de participar en esta canción”, ha expresado Eva Ferri.
Propósito solidario
Más allá del éxito comercial, Amstel ha recordado en un comunicado que "Mi Tierra, Feta de Germanor" tiene un propósito solidario: "el 100% de los beneficios de las reproducciones se destinan a la Fundación Horta Sud para la reconstrucción de las fallas en las zonas afectadas por la dana".
Hasta la fecha ha logrado más de cuatro millones de reproducciones, cifra que le ha llevado a obtener el disco de Oro. Cada reproducción en plataformas de música hasta final de año sigue sumando a esta causa. “Estamos muy contentos de poder ayudar a las fallas que se vieron afectadas por la dana porque las fallas unen a gente de todas la edades y se mueven por el sentimiento de germanor”, ha comentado Julio Huerta de la Fundación Horta Sud. Esta versión, en concreto, se enmarca en la iniciativa "Feta de Germanor" de Amstel, que durante 2024 ha puesto en valor la fuerza de la unión comunitaria en momentos difíciles, con acciones como la mascletà simultánea o el festival GermanorFest en Torrent.
