Yandel, leyenda del reguetón, ofrecerá su show "Sinfónico" en el Roig Arena

El Roig Arena sigue ampliando su cartel de conciertos de cara al próximo año. El último en sumarse a la lista de actuaciones previstas en el recinto valenciano ha sido la leyenda del reguetón Yandel, que traerá su show “Sinfónico” el próximo 31 de julio de 2026. Tras conquistar la otra orilla del Atlántico, el puertorriqueño reivindicará su legado en el espacio multiusos de la ciudad y reinterpretará los grandes y numerosos éxitos de su carrera -extemdida a lo largo de casi tres décadas- acompañado de una orquesta formada por decenas de músicos.

En “Sinfónico”, un proyecto que recibió una nominación a los últimos Latin Grammy, Yandel ofrecerá versiones de temas como “Yandel 150”, “Teléfono”, “Ay Mi Dios” y muchos hits más. El artista, no en vano, se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera: hace apenas un par de semanas, lanzó su nuevo single, “Scarface”, el primer adelanto de su nuevo álbum “Infinito”. El que es uno de los creadores y responsables de la expansión del reguetón demuestra, con esta gira, que continúa arriesgando para ofrecer a sus millones de fanáticos un espectáculo único que se podrá disfrutar en el Roig Arena.

Cuando salen las entradas

Según ha dado a conocer esta tarde el recinto valenciano, las entradas para el concierto del artista puertorriqueño saldrán este jueves 4 de diciembre a las 10 horas.