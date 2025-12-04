El color de 2026 será el 11-4201 Cloud Dancer, un blanco neutro

El 11-4201 Cloud Dancer que equivale a un blanco neutro será el color de 2026, según el sistema de colores de Pantone, que cada año presenta el tono que regirá las tendencias en la decoración, que después se trasladan a la moda.

El Instituto Pantone es quien ofrece esta referencia que califican de manera poética como un "blanco neutro elevado cuya presencia aireada actúa como un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso".

Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, ha señalado que más que un tono, "este color refleja el momento cultural, recogiendo influencias globales en el diseño, el estilo de vida y la expresión creativa".

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza una "influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión tranquila", comentan desde el Instituto.

Un blanco que invita a la serenidad, a la relajación y concentración, "que inspiran limpieza visual, bienestar y ligereza", según han anunciado desde el Instituto a través de sus redes sociales y su web.

Por otro lado, Latrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone color Institute, afirma que "en estos tiempos de transformación, cuando reimaginamos nuestro futuro y nuestro lugar en el mundo, este tono es un discreto tono blanco que promete claridad".