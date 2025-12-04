Ángeles Toledano: "En el flamenco, hay que cruzar el abismo"

La voz de Ángeles Toledano repta al otro lado del teléfono como una fuerza súbita de instinto, con la luz de un barrunto. La aromática cadencia de sus palabras en cada frase marca el rigor de su nacimiento, en Villanueva de la Reina, un pueblo de Jaén. Durante la conversación rebusca en sí misma para encontrar la explicación del proceso de creación en su primer disco, 'Sangre sucia', una obra que presenta este jueves en el Palau de les Arts Reina Sofía en lo que supone su presentación en València. La joven cantaora actuará junto a Benito Bernal a la guitarra, Manu Maseado en la percusión y con el acompañamiento de coro y palmas de Belén Vega y Sara Corea. Espera "cruzar el abismo" con su flamenco.

¿Qué le suscita cantar en València?

Es la primera vez que lo haré… me hace mucha ilusión porque me han hablado de la afición a la música que hay en esta tierra y, además, tres hermanos de mi abuela con sus respectivos hijos viven en la ciudad. En València también nació Parrita, un cantaor que me atraviesa el alma.

¿Por qué le produce esa sensación Parrita?

Por sus letras, por la manera que tenía de hacer las canciones con esa flamencura tan maravillosa, pero a la vez también tan fresca, tan elegante, tan actual…

Las letras de Lorca y Alberti

Presenta ‘Sangre sucia’ en Les Arts, ¿cómo lo definiría?

Es un disco de flamenco, pero con una estética de sonido adaptada a la época que vivimos. Hemos querido jugar con instrumentos nuevos que han nacido de esa unión junto a mi guitarrista Benito Bernal y la producción de Javi ‘Harto’ Rodríguez. También mezclo escritoras actuales como Sara Torres, a la que admiro profundamente, con poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca o Rafael Alberti.

¿A qué nuevos instrumentos se refiere?

Son, en definitiva, texturas más electrónicas llevadas al cante. Elementos que no conocíamos y que ‘Harto’ nos puso sobre la mesa como, por ejemplo, sintetizadores nuevos o un MPC que utilizo en el directo del concierto y que surgieron en el proceso de creación del disco.

¿Cómo fue ese proceso de creación?

Tuvo muchas vías y todavía no sé cuál fue mejor, pero fue una macedonia de ideas de Benito, ‘Harto’ y mías que se unían cuando llegábamos al estudio de grabación. La única premisa era respetar los palos del flamenco que se escuchan en ‘Sangre sucia’ en cuanto a música, a la armonía cantada.

Su cante aúna tradición y vanguardia, que no es fácil.

Sí, pero es flamenco al fin y al cabo porque canto lo que vivo sobre unos palos que ya existen... Quiero decir, que no estamos inventando nada porque genios como Remedios Amaya, Camarón o Enrique Morente ya lo hicieron en su momento y simplemente estamos siguiendo esos pasos. Este flamenco contemporáneo, por así decirlo, no se está creando ahora, sino que está cogiendo la solidez que realmente se merece porque creo que también la vanguardia es un arte en sí.

"Un canto a la libertad creativa"

Pero, ¿cómo es ese flamenco contemporáneo del que habla?

Como decía, es flamenco sin ninguna palabra añadida más porque canto desde el respeto a sus raíces y desde la sabiduría de conocerlas. Creo que el flamenco también es un canto a la libertad creativa.

¿Por qué?

El flamenco es una música que tiene una norma muy estricta, pero que luego tiene mucha vida, está muy viva. Las referencias antiguas, mismamente desde La Perla, Pastora Pavón, Isabelita de Jerez… ya cantaban así.

¿Y la libertad creativa?

Es escuchar una letra y transformarla, aunque no se pueda transcribir toda esa emoción que se suelta por la boca en una partitura porque está tan vivo... que nunca se va a poder asemejar en un papel precisamente lo vivido.

¿Y cómo es su emoción, su sentimiento?

Es una conexión, una sensación física desde la misma emoción… Lo explicaría como una sensación interna, que es donde reside todo el cuerpo realmente y todo el mismo cuerpo empuja a que salga.

¿Cómo logra llegar a ese punto?

Es como entrar en trance de alguna forma a partir de una concentración que te hace como incluso sentir que estás meditando. Solo se logra dejándote llevar para que nazca en ti esa parte instintiva… que no nace todos los días.

El nacimiento de la personalidad

Pero, ¿cómo nace?

Una vez se aprende la base del flamenco, su raíz, hay que cruzar el abismo. Yo lo aprendí de esa sabiduría de la calle, de la fiesta, de compartir noches con amigos, de cantar en un tablao… entonces es cuando me viene ese impulso que te decía en el cante. Es tirarse a la piscina sin pensarlo. Y es ahí donde creo que nace la esencia, donde florece lo que pertenece a una persona solamente porque nadie lo puede imitar, lo que llamamos personalidad.

Esa personalidad nace con 7 años, cuando su abuelo empieza a enseñarle los primeros cantes.

Nunca es tarde para aprender a cantar, pero se nota si el cante está vivido desde la infancia. Hay algo en la voz, en ese imaginario, en ese sabor que me traslada cuando de niña escuché un recopilatorio con Niña de la Puebla, Manuel Vallejo y Juanito Valderrama gracias a mi abuelo.

¿Cómo fue su infancia?

Muy feliz, pero no fue fácil entender a qué mundo pertenecía. Pasaba de estar con gente mayor, de cantar y escucharles a ellos en peñas flamencas, a celebrar los diez años de mi amiga en un cumpleaños con niños.

¿Cuándo lo entendió?

A partir de conocerme mejor a mí misma, hace poco tiempo, una vez recurrí a los profesionales y me marcaron el camino a seguir.