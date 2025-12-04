La librería Ramon Llull de València recibe el Premio Librería Cultural 2025 de CEGAL

La librería Ramon Llull de València ya ha recibido el galardón por el Premio Librería Cultural 2025, concedido por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Entregó el galardón el propietario de la Librería Cultural 2024, la salmantina Letras Corsarias, Rafael Arias; lo recogió Almudena Amador, fundadora y copropietaria de Llibreria Ramon Llull, quien, en nombre propio y de todo su equipo, expresó su agradecimiento por este reconocimiento.

Amador apuntó a que todo logro de una librería "repercute en el tejido librero global". "Cada una de nosotras, con su esfuerzo y desde su propuesta, hace su aportación a una suerte de fondo de valor común que incide directamente sobre la idea que de las librerías tienen nuestros lectores, nuestros barrios, nuestras ciudades y la sociedad en general", señaló y apuntó a que este premio significa esa aportación por parte de la Ramon Llull: "Somos muy conscientes de que una librería es, esencialmente, un proyecto colectivo y queremos dar las gracias a quienes lo han hecho posible".

Por su parte, Rafa Arias destacó que las librerías han encontrado en la programación «una manera de movilizar a esa pequeña masa crítica de gente lectora que además tiene una actitud activa en torno al libro: gente que no solo lee sino que escucha, debate, comparte y pone el cuerpo en los lugares donde ocurren cosas. Todos estamos en eso, en encontrar el punto en el que todo ese esfuerzo tenga un significado tanto para los lectores como para nosotros como libreros. Y la Ramon Llull lo hace de una manera admirable: su programación es variada en cuanto a formato y, muy especialmente, me encantan sus ciclos de encuentros alrededor de algunos grandes temas del presente –como el de este verano sobre Palestina–, de cómo la librería se constituye en foco de pensamiento crítico y un agente que interviene en la sociedad».

Miguel Iglesias, presidente de CEGAL; Rafa Arias, librería Letras Corsarias ganadora del Premio Librería Cultural 2024; Francisco Benedito, Llibreria Ramon Llull; María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura; Maria Bravo, secretaria Junta Directiva de CEGAL; Óscar Porral, librería Bandini y jurado del Premio Librería Cultural 2025; Sara Sánchez, directora gerente de CEGAL; Almudena Amador, Llibreria Ramón Llull; Óscar Brox, Llibreria Ramón Llull; Carlos Rod, editorial La Uña Rota y jurado del Premio Librería Cultural 2025; y Rosana Torres, periodista cultural y jurado del Premio Librerías Cultural 2025. / L-EMV

En la misma línea, Miguel Iglesias, presidente de CEGAL, que agrupa a 1.100 librerías de toda España, subrayó que esta edición del Premio a la Librería Cultural, que es ya la vigesimoséptima, «celebra la trayectoria de la Llibreria Ramon Llull, su programación amplia y rigurosa, y su compromiso en acercar otras literaturas y lecturas esenciales para comprender el mundo actual». Una idea transmitida también por las palabras de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura: «Este premio de CEGAL y el Ministerio de Cultura se anticipó a lo que hoy es una realidad reconocida por instituciones y ciudadanía: que las librerías son espacios insustituibles de irradiación cultural –se felicitó María José Gálvez–. No por repetirlo pierde su sentido el verso de Joan Margarit: "La libertad es una librería". Precisamente hoy, su reivindicación es más necesaria que nunca.»

El Premio Librería Cultural se entrega desde 1999 para reconocer el trabajo de aquellas librerías que se caracterizan por realizar «una tarea continua de dinamización cultural, y de difusión del libro y de la lectura dentro o fuera del espacio físico de la librería».

Más allá de una librería: un espacio de encuentro

La librería Ramon Llull es en sí misma un proyecto cultural de fomento de la lectura y las humanidades. "Si bien parte del planteamiento de las dos personas que la dirigimos actualmente, se enriquece constantemente con la participación de autores, editores, colaboradores, lectores y clientes", explicaba Amador en la memoria para obtener el premio. Además, añadía que buscaban que fuera "un espacio de encuentro y de gozo por la lectura y por la conversación, donde se ejerce y fomenta el espíritu crítico, la tolerancia, la libertad de expresión y la de pensamiento. Nos gusta pensar también que la lectura contribuye a todo ello".

Ramon Llull nace en el año 2003 con el traspaso de la veterana librería Punto y Coma, fundada en los años 70. En 2007 incorporaron a la librería gran parte del almacén alcanzando un espacio expositivo de unos 230 m2 y abriendo una sala de actividades con capacidad para setenta personas sentadas, y otras tantas de pie; lo que permitió iniciar una programación cultural continua con lecturas de poesía, actividades infantiles, conciertos y clubes de lectura. En 2012 dieron mayor protagonismo a la programación cultural y al fondo más literario, quitando protagonismo a los fondos jurídico y universitario. Entre 2012 y 2016 Llibreria Ramon Llull se afianzo como espacio cultural.

Entre los años 2003 y 2016 estuvo abierta en la calle Ramon Llull, que le dio nombre, y en la Navidad del 2016 la trasladaron al barrio del Carmen, a su ubicación actual, en el número 5 de la calle Corona.

Actualmente la librería está dirigida por Almudena Amador y Francisco Benedito (de formación artística y empresarial), quien se incorporó al proyecto Ramon Llull en 2016. Desde 2022, Óscar Brox se encarga de la atención al público y el almacén.