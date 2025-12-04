Nits de Vivers regresa con Sidecars, Iván Ferreiro y Hoke para celebrar su sexta edición

Nits de Vivers regresa por sexto año consecutivo para inaugurar la etapa estival de conciertos al aire libre. El año pasado el ciclo adelantó sus fechas para pasar a celebrarse por primera vez en mayo y junio, decisión que, según señalan los organizadores, el público acogió positivamente llevando a Nits de Vivers a alcanzar su récord de asistencia. "Es por ello que esta sexta edición vuelve a elegir las primeras noches cálidas como momento perfecto para celebrar su programación", subrayan los promotores.

Del 28 de mayo al 6 de junio, pasarán por el escenario ubicado en Jardines de Viveros artistas de diferentes estilos. En esta primera tanda de confirmaciones, encontramos a Sidecars que han elegido el escenario de Nits de Vivers para la presentación de 'Everest' en Valencia (28 de mayo); Carlos Ares y Niña Polaca (29 de mayo); Iván Ferreiro (30 de mayo) con su esperada gira 'Hoy x Ayer 35 aniversario' donde recorre su discografía desde Los Piratas hasta hoy; S.A., Angelus Apatrida, Bala, Deaf Devils y Vaire (5 de junio); y Hoke (6 de junio).

"Sumado a la propuesta musical, Nits de Vivers sigue fiel a su esencia que consiste en ofrecer al público asistente música en directo y un entorno cómodo. Es por ello que, además de la elección del espacio, en el entorno privilegiado de Jardines de Viveros, el recinto contará un año más con una cuidada zona gastronómica y varias zonas de descanso repartidas entre la zona de comidas y la zona de conciertos", añaden.

Las entradas ya están a la venta en www.nitsdevivers.com.

Jueves 28 de mayo. Sidecars

Sidecars, la banda formada por Juancho (guitarra y voz), Gerbass (bajo) y Ruly (batería), publica su nuevo trabajo 'Everest', el octavo disco de su carrera, que ya abarca más de dieciocho años sobre los escenarios. Se trata de un álbum que refleja su manera de entender la música y la vida en sí: avanzar paso a paso, aprender de cada experiencia y disfrutar del camino sin prisas ni atajos. En estas 13 nuevas canciones que presentarán en Nits de Vivers combinan rock y medios tiempos, mostrando un equilibrio entre energía y emoción que caracteriza a la banda.

Carlos Ares / L-EMV

Viernes 29 de mayo. Carlos Ares + Niña Polaca

Carlos Ares comienza su carrera en 1997 y en su extensa carrera ha trabajado como productor y compositor para algunos de los artistas más importantes de la nueva escuela pop que surgió para tomar un relevo necesario que él mismo ha contribuido a acometer. En 2024 publica su debut ‘Peregrino’, un disco con un directo emocionante donde las canciones que nacen de su profundo conocimiento de la música popular de las últimas décadas, pasadas por su propio filtro vanguardista y minimalista, se transforman en una fiesta sonora. En 2025 lanza ‘La Boca del Lobo’, un proyecto que supone una evolución más experimental y que mantiene su pop alternativo de altura, con una clara mirada folk.

Niña Polaca es una banda madrileña–alicantina que presentará nuevo disco en 2026 en Nits de Vivers. Su último trabajo publicado es 'Que adoren tus huesos' (2023), álbum que después revisitaron con grandes nombres como Amaral, Carlangas, Sexy Zebras, La M.O.D.A., Dani Fernández, Travis Birds, David Kano o Antifresco. Con este disco consiguieron colarse en los festivales más importantes del país, girar por México e incluso su canción 'Travieso' fue escogida por la cadena de supermercados Walmart -la más importante de EEUU- para su spot de televisión de Pascua.

Iván Ferreiro. / L-EMVa

Sábado 30 de mayo. Iván Ferreiro 'Gira Hoy x Ayer 35 Aniversario'

En esta gira, Iván Ferreiro recorrerá todos sus éxitos desde Piratas hasta hoy. Treinta y cinco años de canciones, doce discos de estudio y centenares de conciertos que se concentrarán en este directo. La gira contará con la banda que le ha acompañado en los últimos años y propondrá un directo distinto: más cercano, más centrado en la voz y en las canciones. Sobre el escenario, únicamente con un micrófono en la mano, el artista ofrecerá un espectáculo que pone en primer plano la esencia de su repertorio. Una experiencia inolvidable tanto para el público fiel como para nuevas generaciones de oyentes, y una oportunidad de reencontrarse con canciones de otras épocas, que se han convertido en himnos, y que hoy siguen sonando con fuerza.

S.A. / L-EMV

Viernes 5 de junio. S.A. + Angelus Apatrida + Bala + Deaf Devils + Vaire

Esta jornada reúne en una sola noche a lo mejor de la escena Metal y Punk del panorama nacional. La jornada la encabezan S.A., formación de thrash metal y hardcore punk del País Vasco, en activo desde 1988, con sonido potente, actitud independiente y cuyas canciones se caracterizan por contener letras de crítica social, política y rechazo a la injusticia. También actuará la formación de Albacete Angelus Apatrida, referente europeo de trash metal, y que recientemente ha celebrado 20 años de historia. Bala es otro de los nombres confirmados, el dúo de punk rock gallego formado por Anxela Baltar y Violeta Mosquerala. Los valencianos Deaf Devils también se suman a la noche para demostrar que el Rock y el Punk no están muertos.Y por último, Vaire, banda de metal alternativo también de Valencia que mezcla los toques más orgánicos del rock clásico con la dinámica y la energía del metal moderno.

Sábado 6 de junio. Hoke

Hoke es un artista valenciano nacido en 1996 que con el lanzamiento de su segundo álbum 'Tres Creus' en 2024, consiguió posicionarse como una de las figuras más prometedoras de la escena urbana española. Su estilo innovador fusiona rap y trap y se ha ganado el reconocimiento de importantes nombres del género en muy poco tiempo.