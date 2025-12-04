Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tebeos

"Sé redil, ama líderes": el primer cómic palindrómico

El dibujante malagueño José Pablo García reúne sus mejores secuencias gráficas descacharrantes que se leen igual al derecho y al revés, en 'Palindrotiras' (Autsaider Cómics). Lo presenta hoy (19.00 horas) en El Tercer Piso, de la Librería Proteo

José Pablo García, en una imagen de archivo.

José Pablo García, en una imagen de archivo. / Álex Zea

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

El dibujante de cómics José Pablo García tiene aficiones singulares y duraderas (por no llamarlas, obsesiones). Una de ellas es crear palindrotiras, es decir, tiras cómicas a modo de palíndromos, que se leen igual del derecho que del revés y terminan creando un efecto desopilante. Las ha venido colgando en su propia cuenta de X/Twitter (@palindrotiras) y en algún que otro blog y ahora, por fin, le dedica a este particular arte su propio tomo, 'Palindrotiras' (Autsaider Comics), subtitulado 'Antología del cómic palindrómico', un asombroso juego con las palabras y sus significados pero también con los estilemas del tebeo. Lo presenta hoy, a partir de las 19.00 horas, en El Tercer Piso de la Librería Proteo (conjuntamente con la edición en un solo volumen de sus adaptaciones al lenguaje gráfico de los ensayos históricos de Paul Preston sobre la Guerra Civil, del que ya hemos hablado anteriormente).

"Este libro ha sido fruto de un proceso muy largo", nos cuenta el malagueño. "Mis primeros tanteos con el palindromismo gráfico se remontan a 2006. Eran viñetas que servían para ilustrar mis primeros palíndromos, que eran muy breves y torpes. Perdí los originales, pero recuerdo que uno de ellos mostraba a Juan Bautista recién decapitado exclamando ¡Salomé, me molas!", recuerda. Poco a poco fue aprendiendo a hacerlos más complejos, hasta que en 2014 creó el concepto de palindrotira, una secuencia de viñetas que tuviesen un solo palíndromo por guion. Al principio eran dibujadas, pero luego, animado por su pareja de entonces, Ada (sí, de nombre palindrómico), abrió la citada cuenta de X/Twitter y empezó a comentar la actualidad política y social con montajes fotográficos. Acariciaba la idea de reunir sus mejores palíndromos gráficos en un volumen pero desechó pronto los basados en montajes fotográficos ("Eran todas fotos robadas de por ahí y me podría crear problemas de derechos", confiesa), así que no le quedó otra que volver al formato cómic, seleccionar los mejores palíndromos de la cuenta y dibujarlos.

Una página de 'Palindrotiras'

Una página de 'Palindrotiras' / Autsaider Comics

Pero, claro, con José Pablo García (recordemos: el autor de una celebrada biografía comiquera de Joselito, que bebía de diferentes lenguajes del noveno arte, desde La Codorniz hasta el manga), nada es tan sencillo: se le ocurrió crear una "ficticia antología del cómic palindrómico". Así que la obra comienza con Sótades de Maronea, un ciudadano de la Alejandría del IIIantes de Cristo y a quien se le atribuye la invención del palíndromo. Por supuesto, José Pablo ha dibujado al antiguo caballero protagonizando su propio palíndromo.

Quizás exagera Gerardo Vilches en la contraportada del libro ("La mayor revolución en los estudios de la narración gráfica desde Will Eisner" dixit), pero, desde luego, el resultado de las obsesiones gramaticales y gráficas (el número de referencias y guiños a compañeros de viñeta es laberíntico) de José Pablo es un artefacto incomparable, que asombra, deslumbra, desnorta y mueve a la carcajada.

Club Palindromista Internacional

García no ha estado solo en esta empresa: ha contado con la «impagable colaboración» de Peramento y ROF, dos miembros, como el malagueño, del Club Palindromista Internacional (CPI), una logia (real, esto no es como lo de la antología ficticia) creada para el estudio, debate y divulgación de todo lo relacionado con los palíndromos. "Se trata de un grupo muy activo: organizamos competiciones, publicamos la revista trimestral Semagames y nos reunimos anualmente en pueblitos del norte (sorprendente, hay pocos sureños en esto del palindromismo)", nos cuenta José Pablo.

Ambos, también colaboradores en la cuestión de Palindrotiras en X/Twitter y Bluesky), seleccionaron, "a lo largo de infinitas conversaciones por correo electrónico", los palíndromos más descacharrantes e incorporaron algunos nuevos. Por cierto, que el tomo lo edita Juan LaSalle, responsable de Autsider Comics y que se hace llamar ATA. Sí, otro nombre palindrómico. Como pueden comprobar, las simetrías, los palíndromos, están por todos lados; sólo hace falta estar atento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
  2. Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
  3. Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
  4. El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
  5. María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
  6. Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
  7. Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina
  8. La Guardia Civil detiene a dos amigos de 'El Merengue' por su asesinato ocho meses después de su desaparición en Sueca

Xàtiva activa un plan intensivo de limpieza en sus calles con equipos y técnicas especiales

Xàtiva activa un plan intensivo de limpieza en sus calles con equipos y técnicas especiales

El Palau de la Música presenta el seu Cicle d’Orgue 2025/26 amb grans solistes internacionals i dos programes dedicats al cinema

El Palau de la Música presenta el seu Cicle d’Orgue 2025/26 amb grans solistes internacionals i dos programes dedicats al cinema

El Consell donarà 9 milions en ajudes al sector ramader per a evitar el brot de pesta porcina en les granges

El Consell donarà 9 milions en ajudes al sector ramader per a evitar el brot de pesta porcina en les granges

Xàtiva activa un dispositivo especial de seguridad para las fiestas navideñas con 815 operativos policiales

Xàtiva activa un dispositivo especial de seguridad para las fiestas navideñas con 815 operativos policiales

El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47

El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa47

El cometa interestelar 3I/ATLAS posee "volcanes helados"

El cometa interestelar 3I/ATLAS posee "volcanes helados"

Así es el nuevo belén del Mercado Municipal de València

Así es el nuevo belén del Mercado Municipal de València

Auren eleva su facturación un 8% hasta los 104 millones y prevé cerrar hasta 18 compras en 2026

Auren eleva su facturación un 8% hasta los 104 millones y prevé cerrar hasta 18 compras en 2026
Tracking Pixel Contents