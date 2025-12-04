La treta de Isabel Díaz Ayuso para desbancar al Roig Arena de València: 8 asientos que valen 577 millones de euros

La culpa la tienen 8 butacas y 577 millones de euros. Eso es lo que el año pasado generó el Movistar Arena (el Palacio de los Deportes de Madrid), por no hablar de los 13.000 empleos directos e indirectos que originó. La cifra no es baladí. No en vano supone el 1,7% del PIB cultural de la comunidad madrileña y el temor es que registre una caída significativa por la competencia directa de València.

La inauguración del Roig Arena, el 6 de septiembre de este año, ha supuesto un antes y un después en la vida musical de la capital del Túria, antes mucho más sujeta a las fechas que las grandes giras ofrecían en Madrid o Barcelona. Pero, desde la apertura del nuevo recinto levantado por Juan Roig, las cosas han cambiado y el pabellón ha desatado un impacto más que visible.

Exterior del Roig Arena. / Jorge Gil - Europa Press

Antes incluso de abrir sus puertas en València, el Roig Arena ya tenía agendados 200 eventos, entre ellos 70 conciertos o espectáculos, y se calcula que en su primer año en funcionamiento dejará una huella de más de 150 millones de euros sólo por su faceta musical. A esta hay que sumarle su aspecto deportivo (no hay que olvidar que es la sede de los partidos del Valencia Basket) y su vertiente financiera, en la que también ha cerrado ya decenas de congresos y otros compromisos corporativos.

El Roig Arena, el más grande de España

El Roig Arena es, actualmente, el recinto de eventos más grande de España fuera de los estadios de fútbol. Sus 20.000 butacas para conciertos son un reclamo para cualquier gira que se precie. Hasta su llegada, el Palau Sant Jordi de Barcelona ostentaba la primera posición nacional con sus 17.960 asientos, casi mil plazas por delante del Movistar Arena madrileño, con 17.000 localidades.

Y, ante esta hegemonía bicéfala que ha roto la inauguración del Roig Arena hace apenas tres meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta semana el proyecto de remodelación del Movistar Arena. La sorpresa ha llegado al especificar el número de butacas planteado en su ampliación: 20.008, apenas ocho asientos más que el Roig Arena.

Parece poco, pero esas ocho plazas permitirán que Madrid pueda presumir de tener el recinto cerrado más grande de España en detrimento de las recién inauguradas instalaciones del Roig Arena en València y, así, ser espacio de referencia para grandes conciertos y eventos internacionales.

"El Movistar Arena es un icono en el mapa mundial de la música, el espectáculo y el deporte; una pieza clave en nuestra economía capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta. No son sólo números, también hablamos del impacto en la vida del muchos madrileños y en la de sus familias", defendió Isabel Díaz Ayuso en la presentación.

Isabel Díaz Ayuso en el Movistar Arena. / Rodrigo Jimenez

Este año, el Movistar Arena cerrará el ejercicio con 230 eventos (157 conciertos y 64 acontecimientos deportivos) frente a los 200 (70 de ellos conciertos) que tenía comprometidos el Roig Arena antes incluso de abrir sus puertas en València. A día de hoy, tres meses después de la inauguración, las instalaciones de Juan Roig tienen ya en agenda 76 recitales o espectáculos de música que todavía no se han celebrado, 27 de ellas con todas las entradas agotadas.