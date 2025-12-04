Un viaje inmersivo único por los océanos gracias a la realidad aumentada mixta

Quién no ha pensado alguna vez en estar bajo el agua nadando junto a ballenas, alargar la mano para tocar un coral o simplemente detenerse un segundo admirando la diversidad -de colores, de espíritu, de vida- de los mares y océanos. Sueños todos ellos que, aunque sea sin despegarse de la butaca de un recinto, se podrán cumplir con la puesta en marcha de la iniciativa “Inmersión”. Presentada en el Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic, esta iniciativa de realidad mixta -un sistema inmersivo de nueva generación- es la primera que se impulsa para un auditorio en todo el mundo. Un viaje tridimensional de norte a sur, de este a oeste de la Tierra, en el que el usuario siente en primera persona la experiencia de sumergirse en algunos de los enclaves acuáticos más relevantes del planeta, del mar Rojo a la Antártida, pasando por el Ártico o el Caribe.

Un trayecto divulgativo de 14 minutos con gafas de realidad aumentada mixta, guiado -en español, inglés o italiano- por un llamativo y didáctico robot (Change) y un ocurrente pez Napoleón, con el que el centro marino valenciano quiere aumentar su "oferta" y, sobre todo, mostrar al espectador las bondades de todos estos entornos, pero también la “fragilidad” en la que se encuentran en algunos casos debido a la acción humana.

Inmersión, la nueva iniciativa del Oceanogràfic con realidad aumentada mixta. / Daniel Tortajada

Una "aventura acuática"

Y es que, como han destacado durante la presentación Edgar y Eduardo -componentes de la compañía Spatial Voyagers encargada de desarrollar el proyecto- ante trabajadores del acuario, medios de comunicación e invitados, la intención es que a través de “una aventura acuática” mapeada y anclada por encima del auditorio, el visitante pueda “interactuar y tomar el control” de su propia vivencia. Una fórmula que funciona desde el primer minuto gracias al equilibrio logrado con la combinación de un apartado visual cuidado, los toques de entretenimiento amables y también una vocación educacional y de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente que permite atraer a todo tipo de públicos.

Asistentes a la presentación de "Inmersión", con las gafas de realidad aumentada mixta. / Daniel Tortajada

No en vano, las pinceladas sostenibles -con comentarios o recreaciones fruto del guion de Lluis Mosquera dónde se pueden ver las corrientes ralentizándose, los corales muriendo, el alimento escaseando o los glaciares derritiéndose- permiten al espectador reflexionar a través de la diversión. Todo para que, como han defendido desde el Oceanogràfic, este viaje "sea completo" transmitiendo conocimientos, pero "desde lo sensorial". Unos estímulos que comienzan desde el mismo momento en el que te bajas las gafas -o la escafandra, según se mire-, el sistema te posiciona en el espacio exacto en el que te sientas -algo clave para la aventura posterior-, escoges el idioma y los personajes animados comienzan a acercarse e interactuar bien con el usuario o bien con el resto de elementos para fraguar una aventura pionera y realista.

Medio año de desarrollo

Según han explicado sus creadores, el desarrollo completo de 'Inmersión' se ha prolongado durante medio año y, para el mismo, se pidieron incluso los planos del auditorio con el fin de que la experiencia fuera certera y acercada al milímetro a la realidad. Tanto es así que las especies animales, los colares o los entornos tienen "las dimensiones reales" gracias a una tecnología vinculada a la computación espacial que está "en un punto dulce", pero que todavía "tiene que seguir evolucionando".