Las consecuencias del adiós a Eurovisión: impacto económico, pérdida de audiencia y el futuro incierto del Benidorm Fest

Por primera vez desde que España empezó a participar en Eurovisión, en 1961, RTVE ha decidido no participar en la próxima edición concurso por la presencia de Israel. De esta manera, la radiotelevisión española pierde uno de sus grandes motores de audiencia del año -solo superado por el fútbol- y la gran fuerza del fenómeno eurofan. A su vez, el festival se queda sin algunas de las delegaciones que más aportan a nivel económico a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), tras la también retirada de Países Bajos, Eslovenia e Irlanda al concurso. Ahora surgen algunas dudas sobre las consecuencias de la salida y su impacto económico, el futuro del Benidorm Fest y la posibilidad de un regreso al festival en los próximos años condicionado al cambio político.

Pérdida de audiencia

Con la salida de Eurovisión, RTVE pierde la emisión de su segundo evento no informativo más visto todos los años después del fútbol, "una audiencia abrumadora, tanto en las semifinales como en la final, la expectación mediática que genera y su contenido estrella", explica Elian Vayá, periodista especializado en el festival. "Eurovisión es uno de los eventos más sociales que el país ha tenido durante 65 años. Es un evento que reúne a familias, amigas y es el centro de debate en el mes de mayo", manifiesta Luis Mesa, cofundador del portal especializado 'Euromovidas'.

A su vez, el certamen se desprende de una buena parte de su audiencia total tras la salida de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. El festival sumó en 2025 un total de 166 millones de telespectadores -entre las dos semifinales y la final- en los 37 países participantes y la final logró una cuota de pantalla del 47,7%, la mayor desde 2004. En concreto, España anotó 5.884.000 espectadores y un 50,1% de cuota -la tercera mayor audiencia de un país, solo por detrás de Alemania y Reino Unido-, Países Bajos sumó 3.285.000 espectadores (75,20% de 'share'), Eslovenia contó con 150.400 espectadores (33,40%) e Irlanda congregó a 268.000 personas (29,20%). Si finalmente Bélgica e Islandia también decidieran abandonar el concurso, Eurovisión perdería 952.634 y 159.980 espectadores, respectivamente, según los datos de la última edición.

Nebulossa interpreta 'Zorra' en el Benidorm Fest. / EP

Costes totales

En esta edición, la UER también se quedará sin aportación económica de España -miembro del 'Big Five' y, por tanto, uno de los países que más contribuye- y del resto de países que se han retirado del concurso en concepto de derechos de retransmisión. El coste total de RTVE por Eurovisión en 2024, con la actuación del dúo Nebulossa, fue de 595.262 euros (334.432,63 euros en derechos de retransmisión, 57.207,20 euros en cesión y explotación de derechos y 51.122,40 euros en decorados y ambientación). "Durante muchos años en el Congreso se ha echado en cara el dinero que costaba Eurovisión y ahora ya no lo van a gastar", apunta Mesa. "Países Bajos se encuentra dentro de los diez países que más aporta a la UER e Irlanda es el país con más victorias en el certamen, con un total de siete", detalla el experto, sobre las consecuencias de la salida de los otros territorios.

Para mitigar esta pérdida, en la próxima edición de Eurovisión participarán Rumania, Moldavia y Bulgaria, que regresan al festival tras haberlo abandonado en los últimos años por problemas económicos. "Este año, la UER ha hecho la vista gorda con ellos para intentar suplir el hueco que vamos a dejar los países que nos vamos", expone Dani Robles, periodista eurovisivo. Los expertos también recuerdan que, además de que la votación saliera a favor de la participación de Israel y el apoyo con el que cuenta el país, tampoco hay que olvidar que "el patrocinador principal es Moroccanoil, empresa israelí, motivo por el cual también interesa mantener al país en ese sentido", expone Vayá.

FILE - JJ, from Austria, stands on the stage with his trophy after winning the Grand Final of the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, May 18, 2025. (AP Photo/Martin Meissner, File). FILE PHOTO / Martin Meissner / AP

¿Regreso a Eurovisión?

¿Volverá España a Eurovisión? "Hay elecciones en 2027 y, si el signo político del país cambia, quién no te dice que esas formaciones políticas quieran volver a participar. Ester Muñoz, portavoz del PP, defendía el año pasado la presencia de Israel en el festival. Un gobierno de derechas iría a Eurovisión y, de hecho, esa es la tendencia", comenta Mesa. "Otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción", afirmó Muñoz el pasado mes de abril a través de sus redes sociales, cuando España pidió que Israel no participara en el festival.

Una idea que sostiene Vayá: "España volverá a Eurovisión en un plazo medio cuando cambie el gobierno y la dirección de RTVE". No obstante, considera que por el momento hay que mantener coherencia con la decisión tomada: "Si hemos tomado una decisión histórica y hemos dado el paso siendo pioneros en este portazo a Eurovisión por mantener a Israel, deberíamos aguantar hasta que las cosas cambien y hasta que se tomen medidas de verdad. El problema es que, si no se han cambiado ahora, no sé si se van a cambiar en un futuro".

Luna Ki, Julia Medina, Funambulista, Miranda, Greg Taro, Ku Minerva, Kitai y Mayo, entre los artistas del Benidorm Fest 2026. / EPE

Fiestas eurovisiva

Los eventos de Eurovisión en España, que aglutinan a decenas de miles de eurofans cada año, también están en duda. Por el momento, la fiesta eurovisiva que se realiza cada año en Barcelona canceló este jueves su celebración tras la decisión. "Como organización, creemos firmemente en actuar con integridad, responsabilidad y humanidad, valores que siempre han guiado nuestro trabajo y a toda nuestra comunidad. Seguiremos comprometidos con la creación de espacios seguros, inclusivos y significativos para todos los fans de Eurovisión", compartieron desde la organización. "Hay que ver eso cómo afecta esto, no solo porque las promotoras decidan organizarlas, sino porque los artistas decidan venir o no. Habrá delegaciones a las que les puede suponer un problema venir a España, por los conflictos, o pensar: 'Para qué voy a ir si el público español no me va a poder votar'", reflexiona Mesa.

Muchos eurofans españoles también han decidido dejar de seguir este año el festival. "Es un público nicho, la gran mayoría de ellos están a favor de la decisión de RTVE, por lo que va a haber muchos que este año no se interesen por Eurovisión", explica Robles. "Esto no va a desaparecer para siempre, pero ha sido un mazazo para muchos y sí que es verdad que el eurofan español necesita que se tomen medidas", añade el experto. No obstante, Isra Álvarez, redactor especializado en Eurovisión de '20 Minutos', considera que "los eurofans van a seguir el concurso igualmente. Y no me cabe duda de que habrá fiestas igual".

El futuro del Benidorm Fest

Buena parte de la atención en los próximos meses estará centrada en el Benidorm Fest, "aunque habrá que ver si tiene el mismo tirón este año", cuestiona Álvarez. "El tema es ver cómo afecta al 'share' y a la audiencia la falta de la percha de Eurovisión", matiza, por su parte, Mesa. No obstante, Vayá considera que, al menos por ahora, el festival no se verá afectado a nivel organizativo. "La retirada de España de Eurovisión era algo que se esperaba y los participantes de este año creo que se han apuntado al Benidorm Fest sabiendo que el premio podía ser no ir a Eurovisión. Esta es su prueba de fuego y el año que más se tiene que consolidar como festival que no necesita a Eurovisión para ser uno de los eventos musicales más importantes del país", expone.

"Se va a perder también un impacto musical y cultural. La canción que ganaba el Benidorm Fest tenía una gran repercusión internacional. 'Esa diva' fue una de las canciones más escuchadas en 'streaming' de la última edición", explica Robles, que se muestra con dudas de que "la canción que gane el Benidorm Fest este año tenga ese impacto". No obstante, el periodista ve una oportunidad de crear un festival de música más transversal: "Ahora quizás lo que suceda es que gane la canción que más nos guste, que más nos represente, y no gane una canción pensando en llevarla a Eurovisión. Esto, a la larga, puede traer a artistas más consagrados al festival", concluye.