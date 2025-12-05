El gran Wagner de Josep Pons

Velada realmente grandiosa. Espectacular e intensa. Emocionante y reflexiva. En los atriles la "síntesis sinfónica" del "Anillo" que Lorin Maazel realizó para la discográfica Telarc hace casi 40 años con quien hizo la primera grabación. Mas tarde, en 1990 lo haría para Sony Classica con la Sinfónica de Pittsburg. Maazel, después de no pocas dudas, aceptó en reto de Telarc y agrupó los 20 momentos decisivos de las 4 óperas del ciclo: cuatro de El oro del Rin, cinco de La Valquiria, cinco de Sigfrido y seis de El ocaso de los Dios en un trabajo titánico con la única y fundamental condición por no sobrepasar de los 70/72 minutos que era la capacidad máxima de un CD.

Volvió el maestro catalán Josep Pons al Palau de la Música de Valencia, después de su gran trabajo con nuestra orquesta, en junio de 2024, con la 10ª sinfonía de Shostakovich. Y hace justo un año, dirigía durante tres noches seguidas ese "Anillo" en el Auditorio Nacional de Madrid. El pasado jueves, al frente de la Orquesta de Valencia, Josep Pons firmó uno de los grandes momentos del año, avalando a la OV como una de las grandes formaciones españolas la cual, en esta ocasión y por exigencias de la partitura, estuvo convenientemente reforzada con varios excelente solistas valencianos. El maestro Pons se involucró al máximo, con energía y sutileza, con garra y pasión, esforzándose en extraer todas y cada una de las indicaciones señaladas por Maazel (quien, por cierto, dejó bien claro que, en ningún momento, osó añadir ni una sola nota de su propia cosecha) y recrear la atmósfera de cada ópera. Inquietante el inicio del Preludio de El oro del Rin , con la entrada de los fagotes "desde la profundidades del Rin", momento que ya predispone a esa avalancha sonora que está a punto de producirse tanto con la Cabalgata de las Valquirias como en el emocionante Lamento de Fafner, La muerte de Sigfried o la estremecedora Inmolación de Brünnhilde. Maazel respetó el orden cronológico del ciclo manejando con destreza los momentos esenciales de los cantantes y ahí es donde Pons confirmó maestría y conocimiento de la obra wagneriana. No en balde el pasado año obtuvo el premio Ópera XXI, como mejor director musical del Liceu barcelonés por su dirección del Parsifal, en mayo de 1923.

El Anillo sin palabras, de Richard Wagner, dirigido por Josep Pons. / Levante-EMV

Su entrega en el podio del Palau fue total y más que evidente por lo que recibió grandes y entusiastas ovaciones al igual que los solistas de cada sección a los que hizo saludar individualmente. Wagner con su concepto de "arte total" fue, sin duda, el músico más revolucionario del XIX. Su influencia cultural envolvió a intelectuales como Nietzsche, Thomas Mann, Joyce, Proust, Wilde o Bernard Shaw. No hay que olvidar la atracción de importantes directores de cine como Fritz Lang, Chaplin, Coppola, Allen, Visconti o Tim Burton que utilizaron fragmentos de su musica en varias películas. Y como dijo Charles Dickens: La verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Y con esa sensación salió el público de la Sala Iturbi.