Marta Alonso da el salto de Patrimonio a la secretaría autonómica de Cultura

El segundo escalón del nuevo Consell que lidera Juanfran Pérez Llorca acaba de ser anunciado, dos días después de su investidura como presidente de la Generalitat. Así, en la cartera de Cultura, tras designar como consellera a María del Carmen Orti Ferre, asumirá la secretaría autonómica de Cultura Marta Alonso, que desde 2024 estaba al frente de la dirección general de Patrimonio.

El cambio se produce tras el anuncio ayer en la rueda de prensa del Consell del cese de Pilar Tébar, que había desempeñado las funciones en esta secretaría desde la confección del equipo de Carlos Mazón al llegar a Presidencia y bajo la batuta del conseller José Antonio Rovira. De hecho, a Tébar se le reconoce el papel de representación que ha ejercido en este tiempo por la ausencia de Rovira en cualquier acto relacionado con la Cultura.

Desde hoy, la nueva secretaria autonómica de Cultura asumirá el cargo hasta 2027 si no hay nuevos cambios. Nacida en Elda, es Historiadora del arte por la Universitat de València, Marta Alonso fue nombrada directora general en verano de 2024, tras la remodelación del Consell provocada por la salida de Vox del gobierno, momento en el que era miembro del Consell Valencià de Cultura (CVC). Tuvo que dejar este cargo de consejera para poder trabajar desde la Conselleria de Cultura.

Marta Alonso, Pilar Tébar, Sonia Martínez y María Ayuso. / GVA

Sin embargo, Alonso ya conoce la estructura y el departamento desde hace varias legislaturas. Su carrera siempre ha estado ligada al PP. Fue con María José Catalá al frente de la Conselleria de Cultura, bajo la presidencia de Alberto Fabra, cuando Alonso ocupó previamente la dirección general de Cultura de la Generalitat entre 2011 y 2015. Anteriormente fue asesora de cultura, patrimonio y asuntos europeos e internacionales del Consell.

Además de historiadora del arte, Alonso también se graduó en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un diploma en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática de la capital. De hecho, buena parte de su carrera la ha dedicado a la consultoría y jefa de proyecto en la Comisión Europea de Bruselas, un cargo que desempeñó entre 1992 y 2006. También ha dado clase de patrimonio cultural en la universidad CEU Cardenal Herrera de València.

Los retos de Marta Alonso en Cultura

Junto con la nueva consellera Ortí Ferre, Alonso se enfrenta ahora a algunas asignaturas pendientes que tendrá que supervisar desde su nuevo departamento. El futuro Museo Sorolla en el Palacio de las Comunicaciones se venía gestando desde Presidencia, bajo la atenta mirada de Mazón, y está por ver si en esta nueva etapa se mantiene en el epicentro del Gobierno o se delegan las negociaciones al departamento de Cultura.

Las relaciones entre el Institut Valencià de Cultura y el sector de las artes escénicas está prácticamente rota, así como la relación con el Ministerio de Cultura, en guerra por las ayudas para la recuperación tras la dana.

Está por ver cómo se reparten dentro de la conselleria las competencias concretas, ya que en la etapa de Rovira ha sido la secretaria autonómica Pilar Tébar la que ha ejercido en la sombra de consellera en Cultura ante la inacción del conseller.