Sir Mark Elder cumple "un sueño" al dirigir "Luisa Miller" en Les Arts, el primer drama burgués de Verdi

El Palau de les Arts cumple con su cita anual con Giuseppe Verdi con el estreno el próximo 10 de diciembre de Luisa Miller, una de las óperas fundamentales del genio italiano por marcar un punto decisivo en su evolución artística. Será, además, la primera ópera que dirigirá en Les Arts su nuevo director musical, Sir Mark Elder, al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. También supone el primer trabajo como responsable escénica en València de la regista argentina Valentina Carrasco, quien ya había colaborado en el teatro en títulos como El anillo del Nibelungo o Il trovatore.

La elección de Luisa Miller como la gran cita de Les Arts para cerrar el año no responde tanto a su popularidad como a su interés musical y dramático. Tal como ha señalado esta mañana Jesús Iglesias durante la presentación de esta coproducción con el Maggio Musicale Florentino, de “un Verdi de transición, menos heroico y más íntimo”, un precedente directo del lenguaje emocional y centrado en el individuo que cristalizará tres años después en La traviata. Esta obra sobre la familia, el amor, la traición y la lucha de clases “anuncia lo que será su gran drama burgués”, ha subrayado el director artístico de Les Arts. La producción reúne un sexteto vocal de gran exigencia, con artistas que interpretarán sus papeles por primera vez, entre ellos el tenor italobritánico Freddie De Tommaso, uno de los nombres más solicitados del momento, que debuta en el auditorio valenciano como Rodolfo.

Elder: “Un sueño hecho realidad”

Para Sir Mark Elder, Luisa Miller es un reencuentro largamente esperado. “Cuando era estudiante conocía tres óperas de Verdi: Falstaff, Otello y Luisa Miller. Para mí, dirigirla ahora aquí es un sueño hecho realidad”, ha confesado. Aunque ya la había llevado al podio en versión concierto, será esta la primera vez que Elder la dirige escénicamente, y también la primera ópera que ofrece como titular de la OCV. “Espero que estemos a la altura”, ha señalado quien es considerado uno de los directores que más títulos verdianos ha abordado a lo largo de su trayectoria.

Elder ha subrayado la dificultad que supone llevar esta ópera a la escena. “Se ha representado siempre poniendo el foco en la música, porque a nivel escénico es complicado encontrar el entorno adecuado para esta historia. Es una obra sobre padres e hijos, sobre cómo el amor no basta cuando pesan las convenciones sociales”. El director ha recordado además la implicación personal de Verdi con un argumento marcado por el luto familiar (el compositor perdió a su primera mujer y a dos hijos), circunstancia que añade gravedad al retrato emocional de los protagonistas. Musicalmente, el maestro británico ha descrito la partitura de Luisa Miller como “llena de melodías poderosas en los dos primeros actos, pero con un tercer acto donde Verdi se esfuerza por hacer algo sorprendente y diferente”.

Jesús Iglesias, Sir Mark Elder y Valentina Carrasco. / L-EMV

Verdi en una fábrica de muñecas

Si “Luisa Miller”, primera ópera burguesa de Verdi, anuncia el camino hacia La traviata, Carrasco profundiza en ese giro hacia el drama íntimo mediante una propuesta escénica que ubica la trama en una fábrica artesanal de muñecas de principios del siglo XX. Se trata de una elección más conceptual que estética para tratar uno de los dramas que Verdi aborda de forma magistral: el conflicto paternofilial. “Dos padres que aman posesivamente a sus hijos les causarán la muerte: Walter a través de su ambición, Miller mediante una concepción pacata de la virtud”, resume Valentina Carrasco.

“La música evoca tantas cosas que necesitábamos un espacio que reflejara este nuevo mundo burgués. La muñeca es un objeto profundamente cargado de simbolismo: antes era un lujo, y conforme crece la burguesía se convierte en instrumento para educar a las niñas en un comportamiento prescrito, en un modelo físico concreto, en la importancia del aspecto y en la preparación para la maternidad”, ha explicado.

En esa fábrica -metáfora de una sociedad que modela y controla los cuerpos- se despliega la intriga inspirada en el drama Kabale und Liebe de Schiller. El trasfondo político desaparece y lo sustituye un retrato más íntimo de las injusticias de clase, donde los jóvenes amantes quedan atrapados entre las expectativas paternas y las convenciones sociales del Antiguo Régimen.

Para la directora de escena, Luisa Miller representa un salto cualitativo respecto a las óperas anteriores de Verdi. “Pierde heroicidad y gana intimidad. El libreto está lleno de silencios, frases suspendidas, una tensión moderna que Schiller no alcanzaba del todo en su relato. El personaje de Luisa gana fuerza y facetas respecto al drama original”. El escenario fabril potencia tanto la fragilidad como la manipulación: la familia, los afectos y la moral social funcionan, según Carrasco, como una cadena de montaje emocional.

Un reparto de alto nivel para una ópera exigente

La producción contará con cinco funciones en Les Arts y reunirá a un elenco cuidadosamente seleccionado. El exigente sexteto vocal cuenta como invitado estelar con el tenor italiano Freddie De Tommaso en el papel de Rodolfo y reúne a artistas de conocida trayectoria en València, como Mariangela Sicilia (Il viaggio a Reims, Die Zauberflöte), Alex Esposito (Anna Bolena, Les contes d’Hoffmann) o Gianluca Buratto (Don Giovanni). Germán Alcántara y la mezzosoprano Maria Barakova completan un reparto descrito por Elder como “de enorme versatilidad y sensibilidad dramática”. El maestro ha destacado además que todos se enfrentan por primera vez a estos personajes, lo que genera “un ambiente de búsqueda y exploración muy especial en los ensayos”.

Les Arts estrenará la ópera 'Luisa Miller' el próximo 10 de diciembre, con funciones adicionales los días 13, 17, 20 y 22. Las entradas para la ópera de Verdi se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web oficial de Les Arts.