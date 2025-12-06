Un Benidorm Fest "espectacular" para sacar músculo fuera de Eurovisión

España no estará en Viena. Los acordes compuestos por Marc-Antoine Charpentier no se escucharán a través de los canales de RTVE en mayo tras el sí de la UER a mantener a Israel en la próxima edición de Eurovisión. La retirada española del festival más de seis décadas -ininterrumpidas- después de que Conchita Bautista entonara su 'Estando Contigo' en la cinematográfica Cannes deja una huella -necesaria- en el camino de un certamen nacido para fomentar la unión de las naciones que, sin embargo, actualmente ilustra su mayor desunión con la salida también de contendientes como Países Bajos o Irlanda. Una espantada que, no obstante, no debería tener consecuencias para el Benidorm Fest. Y es que tanto el municipio alicantino como la propia televisión pública lanzan un mensaje claro. Que el compromiso está "intacto" y que la de 2026 será "una edición espectacular". Eso sí, con una gran duda aún en el aire, ya que el convenio con la Generalitat Valenciana para su celebración en 2026 todavía no está firmado. Y. según pudo confirmar ayer este periódico no se ha producido, en las últimas semanas, ningún contacto entre la Generalitat y el RTVE. Es más, no se le ha hecho partícipe ni comunicado la decisión de no participar en la próxima edición de Eurovisión.

La primera de esas afirmaciones la dejó el propio presidente de RTVE, José Pablo López, tras conocerse la decisión de la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que confirmaba la permanencia israelí. "RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España", sintetizaba en unas pocas líneas en su cuenta de la red social 'X'.

A dos meses del festival

Un apunte relevante cuando ya se conocen los 18 aspirantes -Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, MAYO, Mikel Herzog Jr, Miranda! y BailaMamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Toni Grox y LUCYCALYS- y falta poco más de dos meses para que las luces y el sonido llenen el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm.

Pero este apoyo férreo desde la corporación pública no es el único termómetro a mesurar. Ni aunque el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, haya transmitido seguridad respecto a que el certamen nacional va a vivir una “edición espectacular” que no se verá afectada por la retirada eurovisiva. No en vano, según explican al respecto desde el Consell, otra de las patas involucradas al aportar una parte minoritaria de la financiación, a día de hoy el convenio necesario para que la edición de 2026 se lleva a cabo todavía no está firmado. Por ello, la intención de la Generalitat es poder sentarse en los próximos días con RTVE y fijar ahí las condiciones para su celebración. Su apuesta por el Benidorm Fest se mantiene, pero no será a cualquier precio.

Presentadores del certamen

Eso sí, mientras ese marco de actuación se acaba de perfilar, las noticias en torno al festival valenciano no se detienen. La propia cadena desveló ayer que serán cuatro los presentadores que estarán en esta quinta edición del Benidorm Fest. Una cita en la que solo repetirá una habitual como Inés Hernand y que contará, por tanto, con nuevas caras visibles en la conducción: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus. El organismo público, no obstante, desvelará el resto de detalles el próximo 8 de enero en una rueda de prensa.

Entre lo que ya se sabe, hay que recordar como gran novedad que la candidatura ganadora se llevará un premio en metálico de 150.000 euros brutos, además del tradicional micrófono de bronce. De ese importe, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Del mismo modo, la imagen de esta edición estará a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan y el equipo artístico formado por el director artístico, Sergio Jaén, y el bailarín Borja Rueda como coreógrafo.