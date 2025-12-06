Ready to brilli

Si en estas páginas de sociedad que escribo buscan ustedes sobriedad, colores neutros, espacios nórdicos, y cubos de cemento geométricos, se han equivocado de sitio. En esta sección que me sirve de altavoz, el lema es ‘más es más, y menos es un aburrimiento'.

Por ello, comprenderán que estoy llena de emoción pensando que dentro de poco llega la que es sin duda la época reina del barroquismo, el brilli, la purpurina, y el exceso: la Navidad. Darme un espumillón mullido y brillante, un panettone, un turrón de Xixona, y un vestido de terciopelo y moveré el mundo.

Nuestra crónica de hoy viene cargada de cosas que sin duda son muy Fitera: joyas, luces de navidad y cirujanos estéticos. ¿Qué puede fallar? Sin duda un combo imbatible para mí, que disfruto de todo eso en grandes cantidades. Y sino pregúntenle a mi cirujano de cabecera, el Dr. Giovanni Bistoni, que me deja la piel maravillosa y me quita marcas de acné y arrugas con su máquina de Morpheus 8 (si no lo conoces ya estás tardando en ir a hacértelo) y además me puso el pecho en su sitio, después de dos lactancias maternas largas y agotadoras.

Giovanni (al que yo llamo Gianni de toda la vida, cosas de la amistad) ha inaugurado este jueves su nueva clínica en el centro de la ciudad, con lo más granado de la sociedad valenciana. Un centro precioso, con una decoración sencilla pero lujosa, muy masculina (como es él), en maderas oscuras, tonos grises, y luces tenues por doquier, y que cuenta con equipo maravilloso en el que destaco a mi Carmen Sanz (digo mía porque las cosas que te gustan las haces tuyas)

Me encantó porque mientras estabas allí, podías hacer una mini consulta con el doctor y preguntar dudas estéticas, y eso fue lo que hicieron rostros tan conocidos como el de Laura Fitera, Verónica Domingo Pardo, Coté Soler, Pepito Alandes, Rafa Moreno (estos dos últimos con unos súper abrigazos espectaculares, como son ellos), la ex mis España Remedios Cervantes, Anais Tirado, Meydel Chavez (que piel perfecta tiene esta mujer), Laura Yerpes, Juanma de la Cámara o Fani Martín.

Quisieron acompañarle también antiguos compañeros en el Hospital de Alzira como el anestesista Dr. Jesús Fernández de la Cruz, o el cirujano Dr. Javier Blanco. A este último le tengo especial reverencia, porque operó a mi padre días antes de morir. Hablar con ellos dos, significó volver a traer al presente la figura de mi padre, y recordarle con cariño.

El jueves pasé sin transición de una clínica estética a una joyería, como verán la noche dio para mucho… La Joyería Marfil 1978 invitó a su tradicional Copa Navideña, donde convoca a clientes y amigos adictos como yo a las maravillosas joyas que tienen. Los hermanos Paloma, Begoña y Héctor Marfil, junto a Gianni Degese y Bruno Rubio fueron los anfitriones impecables de la velada, con la presentación de unos escaparates de ensueño, concebidos por el reconocido estudio Bomarzo.

La inspiración para crear los escaparates vino de una de las obras pictóricas más famosas del mundo, ‘La dama dorada’, el célebre retrato de Gustav Klimt. Desde luego, la elección no podía ser otra tratándose de fechas navideñas y una joyería. Las espectaculares vitrinas parecían suspendidas entre la Viena modernista y el lujo contemporáneo.

El oro se convirtió sin duda en el hilo conductor de la velada entre los numerosos asistentes, como Mayren Beneyto, Marta Aliño, Ana Morera, las hermanas Blanca y Marta Handrich , Isabel Ubeda, Ana Parejo, la diseñadora Carmen Garcia, Juana Camps del Ivam, la modelo Marta Ortiz, Patricia Montoro, Mónica Sales, Sara Sanchis, el interiorista Carlos Serra y Victor Nebot, Nuel Puig, Alfonso Pascual, Elena Ravello, o la arquitecta y wedding planner Macarena Gea.

María Cosín, Álex Jordán, Júlia Pérez Broseta, Mónica Sales, Sara Sanchis, Eva Marcellán y Toti Duart. / AMCATTANEO

Viendo las joyas que tenían por la tienda, ¿Cómo no va a querer una ir de brilli-brilli de la cabeza a los pies estas fiestas? Es que lo ponen difícil…

Como el brilli no está reñido con el arte (todo lo contrario) les cuento que hasta enero del año que viene no pueden ustedes perderse la exposición que la artista visual Cristina Peris presenta, con una propuesta que invita a mirar el Mediterráneo con otros ojos. Se trata de la exposición ‘Cachitos de Mar’ que se ha inaugurado en Las Cervezas del Mercado de Colón.

Quisieron estar con ella en la presentación Ana Hidalgo, Mª Jose Piqueres, Pilar Vargas, Ana Roda, Cristina Peris, Peña Rodrigo, Monica Boix, Beatriz Peris, Carmen Jabaloyes, Cari Plaza, Marco Rotzer, Ricardo Navarro, Carlos Valsangia, Paola Devero y Laura Motolesse.

Su obra, ligada al reciclaje creativo, combinas técnicas de collage, entre acuarelas, piezas textiles y lanas tejidas a mano, piedras, conchas y piezas marinas, con una sensibilidad que conecta arte y ecología. Cada pieza es un homenaje al mar, una narrativa visual que transforma lo cotidiano en poético. No se la pierdan.

Aprovecho este altavoz para felicitar desde aquí a la diseñadora valenciana Isabel Sanchis, a la que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido este año como autora del abeto luminoso de la plaza de San Juan de la Cruz, dentro del convenio que tiene con la Asociación Creadores de Moda España (ACME).

Isabel Sanchis se une a la magia de la Navidad con su propuesta artística, en una colaboración desinteresada. Referente por su empleo de técnicas artesanales y modernidad, ha sido sin duda para ella un honor poder realizar este encargo.

Termino hoy con una calurosa felicitación a mi querida Paula Pons por su dirección al frente de la maravillosa Guía Hedonista, que acaba de celebrar su décimo aniversario cumpliendo una función increíble y muy necesaria como divulgadores de la mejor gastronomía de la terreta. Yo no me pierdo sus recomendaciones cada viernes, que sigo religiosamente. Se las recomiendo.

Último aviso, no pueden perderse a la gran Paloma San Basilio en el Teatro Olympia, una maravilla.