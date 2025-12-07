Muere Martin Parr, el fotógrafo de la Benidorm más kitsch
El británico es considerado uno de los mejores fotógrafos de la última mitad de siglo y su obra está muy ligada a la Comunitat Valenciana. El Centre del Carme le dedicó en 2021 una retrospectiva
El fotógrafo británico Martin Parr ha muerto a los 73 años de edad. Famoso por sus coloridas imágenes de escenas cotidianas, especialmente de las playas del Reino Unido pero también de España, ha fallecido tras ser diagnosticado de cáncer en 2021.
Parr estaba considerado uno de los fotógrafos documentales más importantes del último medio siglo, con una obra atravesada por la ironía y el humor. Fue Presidente de la agencia Magnum entre 2013 y 2017.
El fotógrafo afincado en Bristol también destacó por su obra sobre uno de sus grandes fetiches, Benidorm, también conocida como la “Nueva York del Mediterráneo”. Parr se enamoró de la ciudad alicantina en los 90 y durante más de 20 años retrató el lado más absurdo y kitsch del turismo.
Su obra fue expuesta recientemente en el Centre del Carme, donde se recogían algunas de sus icónicas series, entre 1975 y 2019. La retrospectiva mostraba la visión fragmentada de una realidad dominada por el consumismo, el turismo de masas, la comida basura, la superficialidad, el clasismo o la hiperrepresentación del “yo”, como signos de una época que llega hasta el presente.
