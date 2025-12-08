Dulcinea de San Basilio

Obra: Dulcinea Intérpretes: Paloma San Basilio y Julio Awad Texto y dirección: Juan Carlos Rubio Dirección musical: Julio Awad Productores: Jesús Cimarro, Xavier Agirre y Enrique Fayos Producción ejecutiva: Pentación Espectáculos Teatro Olympia - 03 a 14 de diciembre 2025

A estas alturas de su trayectoria suena redundante decir de Paloma San Basilio que es una artista en el sentido más hondo del término. Sus 50 años de éxito como cantante se han visto ensanchados por la polifonía y la policromía de una carrera repleta de hitos musicales históricos. Ya en 1980 marcó época con «Evita», dos años en cartel en el Teatro Monumental de Madrid. En 1997 «El hombre de la Mancha» supondría el inicio de los musicales en una España sin apenas tradición ni público para este género teatral. Paloma San Basilio y José Sacristán mostraron a la sociedad un arte genuino y radical fusionado en música, teatro y cultura. Una obra que celebró más de 600 funciones.

«Victor o Victoria» y «My Fair Lady» siguieron la estela propia de todo aquello que proyecta en el escenario Paloma, una de las pocas leyendas del espectáculo que sube al escenario si tiene algo que contar y/o cantar. Por eso San Basilio siempre ofrece al público lo mejor de entre lo mejor, sin medianías, sin medias tintas artísticas. Así pudo verse en su gira de despedida «Gracias». Quien esto firma viajó a Madrid para disfrutar en el Teatro Albéniz del cierre de su etapa como cantante. De nuevo Paloma San Basilio quiso evitar los clichés y aquello predecible; su ciclo como cantante terminaba interpretando canciones nunca grabadas, inesperadas, inéditas, siguiendo su fiel propósito de llevar a cabo inquietudes personales, derrochando creatividad y no solamente eso que espera su público de ella. No necesita abusar de sus éxitos para ponerlo en pie.

«Dulcinea» ofrece todo lo mejor de Paloma San Basilio. Como actriz, siempre luce soberbia en el escenario. Una obra, por cierto, extraordinariamente intimista y en la que la luz la pone su propio cuerpo, su alma, su interpretación, su voz y el piano de Julio Awad. El texto de la obra juega con Cervantes, Alonso Quijano y El Quijote. También con Dulcinea, Aldonza y Paloma San Basilio, por eso la obra ofrece mucha emoción, risas, pensamientos, miedos, mensajes de sororidad feminista, soledad, esperanza y sueños. Paloma encarna toda la esencia de un texto poderoso de Juan Carlos Rubio, con esa sencillez repleta de luminosidad que luce su mirada, su voz, su entonación, su puesta en escena. Paloma abduce el patio de butacas con toda esa sabiduría artística propia de quien anida cinco décadas de escenarios, siempre natural, siempre vibrante, siempre directa al corazón del espectador/a. Una Paloma San Basilio que ajusticia un personaje, Dulcinea, narrándola, otorgándole una vida y pensamiento propios.

El debut en el Teatro Olympia de València puso en pie a los/las espectadores/as. Algo difícil cuando una artista ofrece otro registro. Pero, en el caso de Paloma San Basilio, son 50 años de derroche escénico y la cantante nunca ha eclipsado a la actriz. Ella abriga todas las facetas posibles del ámbito artístico: pintora, bailarina y también autora de novelas como «Uxoa. El secreto del valle». No se pierdan la «Dulcinea» de San Basilio. Es una oportunidad única: déjese llevar por los sueños imposibles y gocen ustedes de una obra recién nacida que acaba de iniciar su andadura por todo el país. Ya conocen a su protagonista: Dulcinea, Aldonza o Paloma San Basilio. Lo mismo da.