Francis Montesinos celebra sus 75 años con un libro autobiográfico, un perfume y un vino

Francis Montesinos ha sido uno de los diseñadores más originales, destacados y rupturistas de la moda española de finales del s.XX y comienzos del s.XXI. Un creador con una vida de película y con mucho que contar. Ahora que cumple 75 años, el valenciano se muestra tal y como es en el libro autobiográfico Alma y Fuego, la película Luces y sombras de Malu Zamora y en dos productos con su esencia, el perfume Alma y Fuego, que se presentará el próximo jueves, y el vino creado por la enóloga Eva de Benito. "No sé si estoy en mi mejor momento, pero estoy en un buen momento", comparte el diseñador que, el 12 de diciembre, cumplirá 75 años y lo celebrará "como se merece".

Francis Montesinos en el MUVIM en una retrospectiva / DANIEL TORTAJADA

"Los 75 me pillan bien", bromea al otro lado del teléfono. Ahora, al mirar atrás, tras una vida de luces y sombras, Montesinos lo tiene claro: "Empecé vistiendo a mis amigos y me moriré vistiendo a mis amigos". De esas amistades, que son las que le han acompañado en su trayectoria personal y profesional, habla en su libro. "Es un proyecto muy pensado en el que cuento mi vida entera y todos mis secretos. Ha sido tan satisfactorio que me sabía mal escribir el último capítulo porque recordar ha sido agradable y complicado pero también terapéutico", reflexiona. Una obra con poso que, como su fragancia, huele a mediterráneo, a "luz, deseo y eternidad". "Creo que han sabido condensar mi vida porque tiene un aroma fresco y afrutado al inicio, con un toque floral exótico y un fondo cálido y seductor". Una vida, resume, "plena" El perfume combina notas de mandarina verde, melocotón y pimienta rosa; un corazón de azahar, osmanto y maracuyá; y un fondo de cacao tostado, ámbar, almizcle y pachuli, dando lugar a una fragancia luminosa, sensual y profundamente mediterránea.

Y es que Montesinos gracias a su creatividad logró romper moldes porque supo como nadie mezclar folclore, transgresión, sensualidad y color para, con un estilo muy personal, lograr que sus piezas evocaran libertad, fiesta y rebeldía. Un estilo provocativo que cautivó a la llamada 'movida' madrileña y que le llevó a traspasar fronteras. Pero no todo ha sido luz porque su vida también ha estado marcada por los excesos, las polémicas y las denuncias.

Se exhibirá Luces y sombras

Esta visión más humana del diseñador es la que protagoniza el largometraje "Luces y sombras de Francis Montesinos", realizado por la productora La Quinta Producciones. Un largometraje en la que, según la directora, "aparece Francis, la persona humana que todo el mundo quiere". La cinta que el viernes se exhibirá en la fiesta que el creador está organizando se grabó en algunos puntos del barrio del Carmen, donde nació y empezó su historia con el diseño, en su residencia de Llíria y en ciudades como Madrid o Barcelona, donde desarrolló su carrera profesional. Zamora, además, se ha convertido en un pilar fundamental para Montesinos durante alguno de sus momentos más duros ya que la directora lo arropó durante el episodio de extorsión y amenazas en el que se vio envuelto el cuando el equipo estaba grabando el largometraje sobre su vida que tuvo que ser interrumpido. Sin embargo, en palabras de la directora, "es un hombre capaz de renacer y volver a ilusionarse porque tiene una gran capacidad de amar, renacer y crecer".