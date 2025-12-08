La Gossa Sorda anima "a plantar cara a las adversidades"
El grupo, que regresa a los escenario tras diez años de parón, anuncia que participará en el Pirata Beach Fest de Gandía
La Gossa Sorda acaba de anunciar su regreso a los escenarios tras casi diez años de parón y será el Pirata Beach Fest de Gandía el único festival en el que participen en 2026. En la gira 'A Tornallom', el grupo anima a la gente "a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".
La Gossa Sorda se despidió de los escenarios en 2016 con la gira 'L'última volta' después de 20 años de éxitos en la música valenciana y de haberse consolidado como una de las bandas de referencia de la canción protesta en valenciano. Su último trabajo, 'La polseguera', (Maldito Records) en 2014, tuvo entre sus canciones grandes éxitos como 'Esbarzers'.
Durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, Gandía se convertirá de nuevo en el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest.. Entre sus cerca de cuarenta propuestas ya descubiertas, destaca la presencia de La Gossa Sorda, Evaristo, La Fúmiga, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Boikot, Sanguijuelas del Guadiana y Buhos. Benito Kamelas, La Fuga, Els Catarres, Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Lia Kali, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo, Hoke y El sombrero del abuelo
