Polonio contra la Navidad

Supongo que ya se habrán dado cuenta solitos de que estamos en Navidad. Además, este año ha llegado excesivamente temprano porque, durante unos pocos días, cohabitaron en los supermercados los mazapanes de octubre y las golosinas de Halloween con los panetones, el turrón y los polvorones. Productos tan estacionales como los villancicos o, mejor dicho, ya que esta columna está dedicada a la música popular moderna de matriz anglosajona, las canciones navideñas. Y así, en lugar de ver a los peces bebiendo repetidamente del río mientras la virgen se atusa el cabello con un peine de plata fina, o en vez de resonar los cánticos de mi tierra con la fuerza que otorga la ingestión desmesurada de requesón, manteca y vino, la cultura pop nos deja un atrezo importado de abetos adornados, muñecos de nieve, renos, trineos, besos bajo el muérdago, ponche de huevo, aeropuertos tomados por terroristas, viajes en el tiempo y papás noeles pusilánimes.

En eso estaba pensando yo, que no soy lo que se dice un belenista, cuando mi amigo Toni Ferri me pasó el enlace de “Destellos y crujidos”, el nuevo EP digital de Polonio, banda en la que milita junto a Toni Cárdenas, que es el único miembro fijo del grupo a lo largo de su historia, principal compositor y alma del proyecto. Unos pocos versos me hacen ver que acabo de encontrar a mi peña navideña. Lean, lean. “Solsticio de invierno y no acaba este infierno, pues no ha hecho más que empezar”. “Brindemos por la paz que nunca habrá en este hogar, riamos aunque sea con ojos tristes. Afuera cae ceniza, puede que esté empezando a nevar”. “Ni el turrón ni el champán harán que cambies la cara de mejillón aturdido y seco, el espejo del alma. El anís, las cigalas o el caviar no te dicen nada”. “La dulce navidad resulta tan amarga cuando tú no estás y me haces tanta falta. Hoy vamos a cenar en casa de la yaya y tú no estarás”.

Una patada en la entrepierna para muchos, claro, pero es que no todo el mundo se vuelve loco de contento con el invento. Estas fechas también traen sentimientos de soledad, tristeza, fracaso y angustia que se agravan todavía más cuando nos meten a la fuerza la felicidad teatralizada hasta la caricatura a través de películas, canciones o anuncios. “En esta nueva tradición adquirida nos esconden los conflictos familiares y los traumas que hay en millones de casas, asuntos que he querido explorar en las cuatro canciones de este trabajo”, explica Cárdenas.

Menuda maravilla de canciones

Y menudas maravillas, las canciones. La ironía, el dolor, el sarcasmo y la tragedia se ven diluidas en un mar de arreglos preciosistas, en unas melodías suaves y dulces, en una belleza sonora fascinante que hace que el conjunto sea un pop oscuro y deprimente, cálido y pesimista a la vez. Hace falta mucho talento para que una cosa así funcione. Y a Cárdenas le sobra. Hace justo 10 años publicó con una obra cumbre del pop independiente valenciano, “Gran baile moderno”. Una asombrosa colección de canciones con ecos de Belle and Sebastian, Morricone, Pulp o Kings of Convenience que recibió una gran acogida, incluyendo un par de prestigiosos premios. Antes, los dos Tonis coincidieron en Velocista, que en 2010 publicó “Murmullo de la selva virgen”, en el que se decantaban por sonidos más feroces y abrasivos, en la onda de Surfin Bichos, Pixies o The Jesus And Mary Chain.

“Destellos y Crujidos”, ha servido, además de para amargarle el turrón a más de uno, para coger impulso anímico e implementar rutinas dinámicas de creación. Me revelan que están grabando el nuevo disco de Polonio con Lluisen, batería de Gazella, en su estudio Maret. Cárdenas le pasa a Ferri la canción desnuda, letra y guitarra acústica, y este la viste con arreglos y armonías según le dicta su imaginación. A lo largo de todos años han desarrollado una especie de telepatía para comunicarse y en el resultado se adivinan cosas de Beatles, Yo La Tengo o Beach House. “Trabajamos con un punto de vista más contemporáneo que antes, nuestro nuevo trabajo tendrá más sintetizadores y menos adornos orgánicos, algo de electrónica y de distorsión pero las mismas melodías de siempre, con nuestro habitual apego a los años 60 y al melodrama”.

Ya tendremos tiempo para escucharlo, pero antes asómense a la ventana: es Navidad. Con sus destellos, pero también con sus crujidos. Aparten por un rato a Bennett, Elvis, Sinatra, Raphael y Bublé y pónganse a Polonio. No sea que con tanto dulce les vaya a reventar el páncreas.