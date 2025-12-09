Carlos Madrid se despide de Cinema Jove tras nueve años como director

Nueve años y varios contratos después, Carlos Madrid se despide de la dirección del festival Cinema Jove. Así ha podido confirmarlo este diario tras conocer que el Institut Valencià de Cultura está ya en pleno proceso de selección para encontrar a la persona que dirija la 41 edición de la muestra de cine emergente.

El periodista cultural, vinculado a lo largo de su trayectoria a la música y al cine, fue el encargado de liderar el 40 aniversario del festival, celebrado este año, gracias a un contrato in extremis que le ofreció el IVC ante la imposibilidad de volver a sacar una licitación en los plazos necesarios.

Madrid aceptó el encargo para evitar que el festival quedara desatendido ante la falta de medios y tiempo del IVC para garantizar su continuidad. Se recurrió a la fórmula del contrato menor, que no podía superar los 14.999 euros (cuantía máxima en este tipo de contratos), con el que Madrid trabajó desde marzo hasta verano, cubriendo los preparativos, el desarrollo y el cierre del festival. Desde agosto se desconocía quién tomaría el relevo o si él mismo repetiría.

Algo parecido sucedió cuando él tomó el relevo de Rafael Maluenda, que había dirigido el festival durante 17 años. Un cambio organizativo tras la edición de 2016 dejó fuera al que había sido el máximo referente del certamen. El IVC asumió entonces la organización y designó a Madrid como director en 2017 para dos ediciones que terminaron por ser tres, con diferentes modalidades de contrato, hasta que llegó la licitación de 2021.

Madrid ganó aquella convocatoria para un periodo de dos años, prorrogables otros dos, gracias a la puntuación obtenida en el concurso público. Ese contrato venció en marzo de este año y tuvo que resolverse de urgencia para poder diseñar la programación del festival a contrarreloj.

Reestructuración y expansión del festival

Madrid tomó las riendas de un festival en el que él mismo anunció que se habían inflado las cifras de espectadores en las ediciones previas dirigidas por Maluenda. A partir de 2017, el festival experimentó una reestructuración y expansión significativa, con un aumento progresivo de la asistencia y mejoras anuales en su desarrollo. En 2018 se incorporó al público universitario a través del Jurat Jove y en 2021 se creó el ciclo High School para atraer a público adolescente.

La infraestructura del festival también creció, pasando de una a dos salas al aire libre (CCCC y Espai Turia, en la plaza de Viriato de València), y se estableció un punto informativo en la plaza del Ayuntamiento que también funcionó como sede de exposiciones y encuentros públicos. Madrid hizo pública en varias ocasiones su incomodidad por trabajar con un equipo no fijo, lo que, según él, dificultaba el diseño del festival de un año para otro.

Bajo su dirección, Cinema Jove abrió la mirada a las tendencias actuales de la industria cinematográfica. Los Premios Luna de València otorgados durante su etapa recayeron en cineastas como Miguel Gomes en 2019 —reconocido como mejor director en Cannes en 2021— o Sean Baker en 2023, que obtuvo un año después la Palma de Oro en Cannes y cinco estatuillas de los Óscar.

Otro cambio sustancial fue la apuesta por la producción valenciana al integrar cortometrajes y largometrajes en las secciones oficiales, ya que antes contaban con su propia categoría. También impulsó que la cartelería estuviera a cargo de diseñadores gráficos consolidados o emergentes de la ilustración valenciana.