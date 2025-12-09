David Ellison, el 'nepobaby' de Hollywood y dueño de Paramount Skydance que ha desafiado a Netflix con una opa hostil por Warner Bros

De adolescente, David Ellison tenía dos pasiones: el cine y pilotar aviones. A los 23 años, su sueño se convirtió en realidad cuando logró un papel en la película 'Flyboys', la historia de un piloto durante la Primera Guerra Mundial. Le hacía tanta ilusión que dejó la escuela e invirtió más de 60 millones de dólares de la fortuna de su padre, el magnate tecnológico Larry Ellison, en producirla. De poco sirvió. La cinta fue un sonado fracaso en la taquilla. Pero eso no acabó con él.

Más de dos décadas después, Ellison es a sus 42 años uno de los directivos más influyentes y poderosos de Hollywood. Quizás también el más ambicioso. El pasado mes de agosto, el joven empresario logró hacerse con el control del gigante de la producción y distribución cinematográfica Paramount Pictures tras desembolsarse 8.000 millones de dólares en una operación que sacudió al sector. "Una de nuestras mayores prioridades es convertir de nuevo a Paramount en el destino número uno para los artistas y cineastas más talentosos del mundo", dijo, tras certificar la compra.

Ahora, no contento con ello, ha lanzado una opa hostil para hacerse con las riendas de otro coloso del cine, Warner Bros. Discovery, desafiando así el acuerdo que la compañía anunció el pasado viernes para vender parte de su negocio a Netflix. Otro terremoto.

Imatge d’un anunci de Paramount a Canes (França), el mes d’octubre passat. | SEBASTIEN NOGIER \ EFE / El Periódico

Un 'niño de papá' en la cima

A principios de 2006, Ellison fundó la productora Skydance Media. El nombre es una referencia a las acrobacias que hacía al competir en exhibiciones aéreas de adolescente. 'Flyboys' fue su primer fracaso, pero también el preludio de un éxito. El vástago del dueño de Oracle aprendió que, en lugar de figurar frente a la cámara, debía manejar los hilos desde los despachos de dirección. Desde ahí, produjo grandes éxitos de crítica o taquilla como 'True Grit', 'Top Gun: Maverick', 'Guerra Mundial Z', cinco películas de la saga 'Misión Imposible' y otras dos de la saga 'Star Trek'.

Ese historial le ayudó a hacerse un nombre más allá de la imagen de 'nepobaby' o 'hijo de papá'. El acuerdo de fusión alumbró Paramount Skydance, la multinacional que ahora preside y dirige. Actualmente, la firma está valorada en 4.750 millones de dólares.

Sin embargo, el dinero y las conexiones de su padre, el segundo hombre más rico del mundo solo por detrás de Elon Musk, han marcado su fulgurante trayectoria en Hollywood. Por ejemplo, según el mismo David Ellison, un consejo del mítico cofundador de Apple Steve Jobs, amigo de su progenitor, "cambió el rumbo" de Skydance Media.

21 de enero de 2025, Washington DC. El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a empresarios clave en IA: Oracle - Larry Ellison - Softbank - y OpenAI - Sam Altman / Associated Press/LaPresse

Opa hostil por Warner Bros

David Ellison es descrito como un negociador inquebrantable. Durante más de dos años sedujo a la anterior accionista mayoritaria de Paramount Pictures hasta lograr convencerla. Después, tuvo que esperar otro año más a que el Gobierno de Estados Unidos aprobase la operación. El sí llegó después que la CBS, propiedad del conglomerado, pagara 16 millones de dólares a Donald Trump para resolver una demanda del presidente —aliado de su padre— por la edición de una entrevista a la entonces candidata presidencial demócrata, Kamala Harris.

Quizás ese empeño en poseer lo que desea es lo que lo ha abocado a lanzar una controvertida opa hostil por Warner Bros. Durante el último año y medio, Ellison hijo había cortejado a la directiva del conglomerado para hacerse con todas las ramas de su negocio, como HBO, CNN, TNT Sports o Cartoon Network. A pesar de intentarlo, la negativa a su flirteo ha terminado por beneficiar a Netflix, un acuerdo que aún debe ser aprobado por los reguladores. Molesto con la decisión de la cúpula, David Ellison ha pasado al ataque para seducir a los accionistas y lograr lo que quiere. Su último as en la manga son los vínculos de su padre con la administración Trump. "Hemos tenido grandes conversaciones con el presidente sobre esto", ha dicho. "Tenemos una certeza regulatoria más rápida para cerrar (acuerdos)".

De lograr su cometido, los Ellison podrían convertirse en la nueva dinastía mediática conservadora, en los nuevos Murdoch. Si Larry Ellison suena para formar parte del accionariado mayoritario que controlará la nueva TikTok en EEUU, su hijo podría maniobrar para modificar la línea editorial del canal CNN y hacerlo girar hacia la derecha, informa Politico. Tras comprar Paramount y hacerse con el control de la CBS, ya canceló el programa de humor 'The Late Show with Stephen Colbert', muy crítico con Trump, y colocó a la anti-woke Bari Weiss al mando.