Doce recetas de pescado para cada mes del año

El Recetario del Mar reivindica el valor de la costa como uno de los ejes vertebradores del modelo gastronómico sostenible de València, ligado al estilo de vida mediterráneo. La guía, que recoge doce recetas con pescados para cada mes del año, se ha elaborado junto a cocineros de restaurantes muy vinculados al mar, para reforzar la proyección de València como Despensa del Mediterráneo y el papel del litoral como fuente de producto fresco, local y de calidad.

València lanza El Recetario del mar / Levante-EMV

La presentación contó con la presencia de la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet; el director gerente de la Fundació Visit València, Tono Franco; Javier Andrés, del restaurante La Sucursal; Alejandro García, de Casa Montaña; y Elena Marco, del restaurante Bon Aire; así como otros cocineros y cocineras participantes en la guía. La publicación forma parte del proyecto València, Despensa del Mediterráneo, que articula la narrativa gastronómica de la ciudad a partir de sus tres grandes ecosistemas: el mar, la huerta y el humedal de la Albufera.

La guía reúne las propuestas culinarias de doce restaurantes asociados, que han elaborado una receta original a partir de una especie protagonista seleccionada por su temporalidad y su relevancia en la costa valenciana. En esta primera edición han participado El Poblet, Fierro, Apicius, La Sastrería, Casa Montaña, Lienzo, La Salita, Tonyina, Bon Aire, Arrels, La Marítima y Riff, perfiles que representan la diversidad y profundidad creativa de la cocina valenciana.