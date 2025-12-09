Francis Montesinos no podrá estrenar el documental sobre su vida por "desavenencias" entre la productora y la empresa dueña de su marca

La productora y directora de cine Malu Zamora niega que el documental 'Luces y sombras' sobre el diseñador Francisco Montesinos, conocido como 'Francis Montesinos', vaya a estrenarse este fin de semana durante su fiesta de cumpleaños, tal como él mismo declaró a este diario. La biografía del diseñador valenciano no va a ser distribuida ni reproducida por desavenencias con la compañía Linneal Pro 13 S.L., que tal como ha comprobado este diario figura como propietaria de la marca 'Francis Montesinos', como recoge la Oficina Española de Patentes y Marcas del Gobierno de España.

El documental no se reproducirá porque esta compañía envió un burofax a la productora de Zamora solicitando que parase la distribución de la obra, que había comenzado su recorrido presentándose a los festivales de cine españoles optando a reconocimientos en la categoría de documental. Tal como figura en el documento, "se requiere de forma inmediata el cese en el uso no consentido de la marca, titularidad de Linneal Pro 13 S.L., y se informa que Linneal Pro 13 S.L. va a estudiar las acciones legales que correspondan en defensa de sus legítimos intereses", lo que paraliza cualquier actividad con el obra.

Esta circunstancia se produce tras el anuncio por parte del diseñador valenciano a este medio de comunicación donde aseguraba que por su 75 cumpleaños, que celebrará este viernes, estrenaría en su casa este documental. No podrá ser posible por esas desavenencias entre la productora y la compañía propietaria de la marca 'Francis Montesinos'.

Las declaraciones reproducidas en este medio de comunicación de Malu Zamora en la noticia sobre el estreno del documental corresponden al momento en que se hizo pública la grabación de la biografía del diseñador, no de ahora, donde a preguntas de este diario ha declarado que "no se va a estrenar por las desavenencias con la empresa Linneal Pro 13 S.L., que dice ser la dueña de la marca, por lo que en estos momentos no se va a presentar la película, a pesar de que es una biografía sobre la vida del diseñador conocido internacionalmente 'Francis Montesinos' y autorizada expresamente en diferentes momentos, antes, durante y después del rodaje, por él mismo", señala Zamora.