El IVC busca director para Cinema Jove

El Institut Valencià de Cultura (IVC) tiene ya en una fase muy avanzada el proceso selectivo para designar un nuevo equipo y una nueva dirección para el festival Cinema Jove. La noticia llega tras meses de incertidumbre, desde que venciera en marzo el contrato de su anterior director, Carlos Madrid. Aquella situación obligó a redactar un contrato menor para que pudiera seguir desempeñando sus funciones durante la 40ª edición. Una vez expirado este pasado agosto, el festival de cine emergente de la Comunitat Valenciana volvió a quedarse sin nadie que lo capitaneara.

Sin embargo, el IVC, a través de su Dirección de Audiovisuales, lleva cerca de un mes trabajando para garantizar que el festival celebrará su 41ª edición. La figura administrativa elegida es la de un proceso selectivo con presentación de proyecto, ya que la licitación -el formato habitualmente utilizado- se demora demasiado en el tiempo y se necesita que haya un equipo diseñando la nueva edición desde ya.

En este sentido, ya se están realizando entrevistas a perfiles que puedan encajar en la dirección de la muestra. Se busca una persona que conozca el festival, que haya estado vinculada de una u otra forma y que forme parte del sector, de modo que pueda ponerse a trabajar de inmediato. Se exige, eso sí, que presente un proyecto claro para Cinema Jove: mantener la esencia de un festival ya consolidado, pero aportar nuevas miradas que permitan expandirlo y reforzar su conexión con la ciudad. Esta filosofía ha estado presente en los últimos años bajo la tutela de Madrid, que ya había apostado por incrementar la presencia del festival en València con iniciativas que 'sacaban' la programación por la ciudad.

De hecho, para esta nueva edición está sobre la mesa abrir una categoría con su propio reconocimiento a producciones no solo cinematográficas, sino también seriadas, adaptándose así a las corrientes actuales de consumo entre los jóvenes, donde las series desempeñan un papel destacado. Con ello, también se busca reorientar la estrategia de comunicación para llegar a un público más amplio y lograr una presencia en la ciudad similar a la del Festival de Málaga o el de Donostia, donde la ciudadanía se vuelca con sus muestras.

Además de la dirección, el IVC ha comenzado a contactar con personas que han formado parte del equipo en otras ediciones. Más allá de quién esté al frente, en el organismo tienen claro que las personas responsables de la organización y la producción no pueden ser nuevas: necesitan profesionales que conozcan los procesos internos para garantizar que se cumple el cronograma de Cinema Jove, en el que trabajan distintos equipos a lo largo del año, con alrededor de 40 personas.

Al mismo tiempo que se avanza en el proceso selectivo, también se están confeccionando las bases de los premios económicos que se otorgan a los ganadores y que deben ajustarse a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, que regula las cuantías destinadas a proyectos cinematográficos o trayectorias reconocidas en cada edición.

Un festival con dirección interina

El contrato del último director, Carlos Madrid, venció el 25 de marzo y tuvo que prorrogarse de urgencia para que pudiera abordar de forma provisional la edición de 2025. Ese contrato expiró en verano y el IVC no ha movido ficha hasta otoño debido a la falta de personal que arrastra el organismo, lo que dificulta llevar al día todas sus competencias y genera graves retrasos en la tramitación de subvenciones y en el diseño del Circuit Cultural, afectando también al sector de las artes escénicas.

De las opciones sobre la mesa para esta nueva edición, la licitación quedó descartada por el escaso margen temporal. La alternativa -publicar un nuevo contrato menor y temporal para fichar a otra persona responsable- también habría sido cuestionada por la Intervención de la Generalitat. Por ello, el proceso selectivo ha sido la vía elegida para equilibrar la necesidad de incorporar a un candidato o candidata y la urgencia de diseñar el festival sin incurrir en incompatibilidades con la legislación administrativa.