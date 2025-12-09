Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kany García recalará en Roig Arena el 3 de julio

La artista puertorriqueña interpretará grandes éxitos como “Te Lo Agradezco”, “Para Siempre” o “De Bien a Mal”

Cartel Concierto Kany García en el Roig Arena.

Cartel Concierto Kany García en el Roig Arena. / L-EMV

María Bas

València

Kany García, la artista puertorriqueña de raíces españolas que ha sido multipremiada en los Latin Grammy, hará parada el 3 de julio en Roig Arena en el marco de su gira europea.

La artista, que se encuentra inmersa en el tour más ambicioso de su carrera, interpretará grandes éxitos como “Te Lo Agradezco”, “Para Siempre” o “De Bien a Mal”, además de canciones como “Tierra Mía”, que vio la luz hace unos días y que se incluirá en su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

Las entradas para el concierto de Kany García en Roig Arena salen a la venta este jueves, 11 de diciembre, a las 12h, en la web www.roigarena.com.

