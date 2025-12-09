Primal Scream celebra el 25 aniversario de uno de sus discos fundamentales en el festival Deleste de València

Los británicos Primal Scream serán los cabezas de cartel del próximo festival Deleste que se celebrará en los Jardines de Viveros de València el 22 y 23 de mayo. La banda encabezada por Bobby Gillespie celebrarán en València el 25 aniversario de su disco XTRMNTR (2000), su trabajo más catártico y político. Abrasivo, politizado y radical, XTRMNTR se convirtió en una de las obras más influyentes del cambio de milenio y hoy, a 25 años de su publicación, el álbum sigue sonando tan urgente como entonces.

Además de Primal Scream, el Deleste ha anunciado también para su próxima edición las actuaciones de Apparat, Kerala Dust, Holy Fuck, Los Invader y Billy Nomates. Los primeros abonos saldrán a un precio especial de 49 €. Una vez agotado este primer cupo, el festival activará el segundo tramo de abonos a 59 €.

"Una primera tanda que deja claro por dónde va la cosa: directos potentes, diversidad sonora y esa mezcla de talento internacional y ADN local que define al Deleste desde siempre", subrayan los organizadores del festival. Los promotores adelanten que habrá propuestas paralelas en distintos espacios de València, ampliando la experiencia y creando esa #RutaDeleste que convierte cada edición en algo más grande que un simple festival.

La última edición del Deleste reunió a más de 7.000 personas en todas sus actividades. Un público fiel que disfrutó de directos tan memorables como los de Teenage Fanclub, Deadletter, Yellow Days, Death In Vegas o The Vaccines.

Baile y protesta

Lejos del hedonismo psicodélico de Screamadelica, en XTRMNTR Primal Scream fusionó rock, electrónica, punk, dub y noise con una agresividad inédita en su catálogo. Con la ayuda de productores como Kevin Shields (My Bloody Valentine), Jagz Kooner y los Chemical Brothers, el disco levantó un muro de sonido tan caótico como preciso, diseñando un paisaje urbano paranoico y distópico.

Canciones como “Kill All Hippies” o “Swastika Eyes” distorsionaban la protesta política en un grito digital, reflejo perfecto de un mundo que entraba al siglo XXI lleno de tensiones.

El anuncio de la actuación de Primal Scream en València se produce justo un día después de que Primal Scream volviese a interpretar en vivo XTRMNTR en el Roundhouse de Londres. Como cuenta Bobby Gillespie: «XTRMNTR fue un álbum muy profético. Hoy es más relevante que cuando lo lanzamos por primera vez hace 25 años, ya que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más oscuro e incierto desde entonces. Es hora de tocar esas canciones otra vez».

Deleste 2026

El recorrido comienza con Primal Scream, banda británica formada en 1982 y caracterizada por una constante mutación sonora. Tras sus inicios de indie-pop luminoso influido por The Byrds, evolucionaron hacia un rock más áspero y finalmente abrazaron la electrónica y el acid house, lo que cristalizó en Screamadelica (1991). A partir de ahí, encadenaron reinvenciones: el boogie-rock de Give Out But Don’t Give Up (1994), las atmósferas electro de Vanishing Point (1997) y el estallido experimental y combativo de XTRMNTR (2000). En su 25º aniversario, la banda lo revive en directo interpretándolo íntegro, con clásicos como “Kill All Hippies” o “Swastika Eyes”.

El foco pasa luego a Apparat, alias de Sascha Ring, figura clave de la electrónica europea, siempre en tránsito entre el glitch, el IDM y el pop orquestal. Tras el aclamado LP5 (2019), rompe su silencio con A Hum Of Maybe (2025), creado junto a Philipp Thimm y presentado en Deleste con banda al completo. Su primer adelanto, una versión alternativa de “An Echo Skips A Name”, anticipa un disco cargado de texturas meticulosas y presencia vocal intensa.

Kerala Dust, banda británica fundada en 2016, llega tras agotar entradas en varias ciudades españolas con An Echo Of Love, álbum que celebra el movimiento constante y la mezcla de art rock, electrónica, blues desértico y americana. Sus directos reinterpretan y recombinan su material de estudio en un flujo cambiante.

Kerala Dust / L-EMV

Desde Canadá, Holy Fuck aportan su singular electro-rock orgánico, creado con instrumentos reales y dispositivos poco convencionales. Su próximo álbum Event Beat (2026) promete ritmos punk-funk, bajos potentes y capas hipnóticas de sintetizador, una energía que trasladarán al escenario en una actuación vibrante.

El capítulo valenciano lo ocupa Los Invaders, formación activa desde 2018 y autora de dos discos celebrados por Radio 3. Su electro-pop festivo sigue creciendo mientras preparan su tercer álbum para 2026.

El cierre lo pone Billy Nomates, la voz combativa del art-punk británico contemporáneo. Desde su debut en 2020, ha atacado con ironía y franqueza el machismo, el clasismo y la precariedad. Tras colaboraciones con Sleaford Mods y trabajos marcados por la introspección y la crítica social, su último disco Metalhorse (2025) consolida su lugar como una de las artistas más incisivas de Reino Unido.