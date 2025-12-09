El "Rebrot" de once piezas restauradas tras los daños de la dana

Fragilidad y capacidad de reconstrución. Once piezas de artistas como Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Sanleón, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal o Alberto Corazón vuelven a exhibirse como sus creadores las concibieron. El barro y la dana son solo un recuerdo para ocho esculturas y tres pinturas. Como también lo es para 70 de las 128 obras de la colección del IVAM que, almacenadas en Riba-roja, quedaron dañadas tras la inundación del 28-O. Piezas que forman parte de Rebrot, una iniciativa conjunta entre la Universitat de València y el IVAM. “El proyecto cumple el objetivo de que la colección del IVAM dialogue con otras instituciones y, a la vez, damos a conocer obras del IVAM afectadas por la dana que han sido restauradas en un mensaje positivo y apoyadas por los artistas que fueron afectados”, expuso Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura durante la presentación del proyecto al que acudieron algunos de los artistas. “Todas las obras han sido intervenidas porque se vieron afectadas por la inundación del almacén de Riba-roja del Túria en el que se almacenaban las piezas, excepto una obra de Alberto Corazón y otra de Miquel Navarro que pertenecen a la colección del IVAM y que hemos querido incluir en la muestra”, explicó Blanca de la torre, directora del IVAM.

‘Rebrot’ es una iniciativa conjunta entre el IVAM y la Universitat de València / Miguel Lorenzo

“A lo largo del 2025 se han restaurado 70 obras. Los trabajos de intervención pendientes continuarán en el año 2026”, manifestó de la Torre que citó el libro ‘Un paraíso en el infierno’, de Rebecca Solnit, porque "frente al relato de saqueo, pillaje e individualismo, incluso en contextos de devastación y ruina prevalecen la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo”. Y recordó que “solo desde una mirada sustentada en la ecodependencia, la colaboración y la participación ciudadana podremos impulsar el rebrote”, resumió.

Blanca de la Torre, Marta Alonso, M. Vicenta Mestre i Ester Alba, ante la obra de Juan Asensio que forma part de 'Rebrot'. Foto UV / Miguel Lorenzo.

“Al hacer circular las piezas del IVAM por los diferentes campus, la Universitat no solo exhibe arte: integra el patrimonio en la vida cotidiana. Aulas, pasillos y espacios comunes se transforman en lugares simbólicamente habitados, auténticos laboratorios de convivencia y aprendizaje”, señaló Ester Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV

Capacidad de reconstrucción

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, definió ‘Rebrot’ como “una lectura colectiva sobre la fragilidad y, al mismo tiempo, sobre la capacidad de reconstrucción”. Durante la presentación, dijo que el recorrido por los distintos campus “recuerda nuestra vulnerabilidad material, pero también aquello que surge cuando una comunidad coopera y sabe afrontar la adversidad con dignidad e inteligencia”. Destacó que las obras “encarnan un impulso regenerador que nace de la resistencia y de la acción colectiva”, un sentido que, ha dicho, también define la colaboración entre la Universitat de València y el IVAM. En este marco, subrayó la importancia de acercar el arte contemporáneo al alumnado: “El IVAM y la UV comparten una convicción profunda: la cultura es un instrumento de transformación. Y cuando se combina con el servicio público, se convierte en una fuerza capaz de ampliar derechos, generar oportunidades y fortalecer una ciudadanía crítica y abierta”. La rectora dijo que “ante la destrucción siempre es posible reconstruir, y ante la incertidumbre, imaginar nuevos futuros”.