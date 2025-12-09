El "Rebrot" de once piezas restauradas tras los daños de la dana
El IVAM y la Universitat de València colaboran en una iniciativa para exhibir obras dañadas del almacén de Riba-roja de la Generalitat y mostrar la capacidad de reconstrucción y la importancia del arte contemporáneo
Fragilidad y capacidad de reconstrución. Once piezas de artistas como Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Sanleón, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal o Alberto Corazón vuelven a exhibirse como sus creadores las concibieron. El barro y la dana son solo un recuerdo para ocho esculturas y tres pinturas. Como también lo es para 70 de las 128 obras de la colección del IVAM que, almacenadas en Riba-roja, quedaron dañadas tras la inundación del 28-O. Piezas que forman parte de Rebrot, una iniciativa conjunta entre la Universitat de València y el IVAM. “El proyecto cumple el objetivo de que la colección del IVAM dialogue con otras instituciones y, a la vez, damos a conocer obras del IVAM afectadas por la dana que han sido restauradas en un mensaje positivo y apoyadas por los artistas que fueron afectados”, expuso Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura durante la presentación del proyecto al que acudieron algunos de los artistas. “Todas las obras han sido intervenidas porque se vieron afectadas por la inundación del almacén de Riba-roja del Túria en el que se almacenaban las piezas, excepto una obra de Alberto Corazón y otra de Miquel Navarro que pertenecen a la colección del IVAM y que hemos querido incluir en la muestra”, explicó Blanca de la torre, directora del IVAM.
“A lo largo del 2025 se han restaurado 70 obras. Los trabajos de intervención pendientes continuarán en el año 2026”, manifestó de la Torre que citó el libro ‘Un paraíso en el infierno’, de Rebecca Solnit, porque "frente al relato de saqueo, pillaje e individualismo, incluso en contextos de devastación y ruina prevalecen la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo”. Y recordó que “solo desde una mirada sustentada en la ecodependencia, la colaboración y la participación ciudadana podremos impulsar el rebrote”, resumió.
“Al hacer circular las piezas del IVAM por los diferentes campus, la Universitat no solo exhibe arte: integra el patrimonio en la vida cotidiana. Aulas, pasillos y espacios comunes se transforman en lugares simbólicamente habitados, auténticos laboratorios de convivencia y aprendizaje”, señaló Ester Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV
Capacidad de reconstrucción
La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, definió ‘Rebrot’ como “una lectura colectiva sobre la fragilidad y, al mismo tiempo, sobre la capacidad de reconstrucción”. Durante la presentación, dijo que el recorrido por los distintos campus “recuerda nuestra vulnerabilidad material, pero también aquello que surge cuando una comunidad coopera y sabe afrontar la adversidad con dignidad e inteligencia”. Destacó que las obras “encarnan un impulso regenerador que nace de la resistencia y de la acción colectiva”, un sentido que, ha dicho, también define la colaboración entre la Universitat de València y el IVAM. En este marco, subrayó la importancia de acercar el arte contemporáneo al alumnado: “El IVAM y la UV comparten una convicción profunda: la cultura es un instrumento de transformación. Y cuando se combina con el servicio público, se convierte en una fuerza capaz de ampliar derechos, generar oportunidades y fortalecer una ciudadanía crítica y abierta”. La rectora dijo que “ante la destrucción siempre es posible reconstruir, y ante la incertidumbre, imaginar nuevos futuros”.
Un recorrido por once obras: 8 esculturas y 3 pinturas
La primera fase del proyecto ‘Rebrot’ despliega un total de once obras de la colección del IVAM a lo largo de los tres campus principales de la Universitat de València, integrando el arte contemporáneo y su renovado simbolismo en el día a día de la comunidad universitaria.
El campus de Blasco Ibáñez alberga la mayor concentración de obras. En el edificio de Rectorat se exhibe Conversación con Brancusi III (2001), de Alberto Corazón. La Facultat de Medicina i Odontología acoge dos esculturas de Miquel Navarro: Figura puente (2003) y Tótem de luna (1995). En l’Espai Vives también se muestran dos obras de Miquel Navarro: Simbiosis (2003) y Templo sentado (2003). Por último, en el Aulari III se localizan Sin título (2006), de Juan Asensio y Haboob (2011), de Juan Carlos Nadal.
En el Campus dels Tarongers, en la Facultat de Formació del Professorat se expone Las afinidades electivas (1986), del escultor valenciano Andreu Alfaro.
En el campus de Burjassot, l’Escola Tècnica Superior d’Engenyeria (ETSE) acoge una trilogía de obras pictóricas. En concreto, el artista Juan Sanleón presenta una serie de tres obras: Flotó de Llebeig (2005), L'om (2006) y Nit (2006).
