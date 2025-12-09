El tercer volumen de la obra de los hermanos Sirera cierra el círculo de una alianza decisiva para el teatro valenciano

Hermanos en lo personal y colaboradores en lo profesional, la extensa obra literaria producida mano a mano por los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera ya reposa tranquila en un tercer volumen recopilatorio que cierra el círculo de una alianza clave del teatro valenciano. El tercer volumen del 'Teatre complet' reúne dieciséis obras que el dramaturgo Rodolf Sirera escribió junto a su hermano a lo largo de cuatro décadas.

Ayer por la tarde se presentó en la sala SGAE Centre Cultural de València, donde intervino el presidente de la sociedad, Antonio Onetti, así como el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y autor del prólogo del libro, Enric Gallén. La presentación terminó con la lectura dramatizada de una escena de 'El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia' (2003) a cargo de los actores Daniel Tormo y Anna Martí.

Fue Rodolf Sirera el verdadero protagonista del encuentro y de su propia obra. Tres volúmenes recopilatorios impulsados por la Institució Alfons el Magnànim, que ya editó los dos primeros tomos con el medio centenar de obras que escribió el autor entre 1969 y 2023, focalizado en las piezas producidas de forma conjunta por los hormanos. Hasta ahora era complicado acceder por la dispersión en sus publicaciones, con diferentes editoriales y años de publicación que hacían casi imposible poder localizar algunas de estas obras míticas del teatro valenciano.

Con este tercer volumen todo queda a buen recaudo, como agradeció el propio Sirera, para quien esta iniciativa "asegura la conservación de un material dramatúrgico extenso y se facilita su acceso a profesionales y estudiosos".

De los 70 hasta hoy

La relación creativa entre ambos comenzó en 1971 con 'Homenatge a Florentí Montfort', que abre el volumen y con la que obtuvieron el Premio Especial del Jurado del Ciutat d’Alcoi. Desde entonces, y hasta la muerte de Josep Lluís Sirera en diciembre de 2015, firmaron una obra conjunta marcada por el rigor histórico y la reflexión política.

Entre sus aportaciones más destacadas se encuentran tres trilogías centradas en algunos de los grandes conflictos del siglo XIX y XX: la Primera República y la Restauración borbónica, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. La última de ellas quedó inconclusa tras el fallecimiento de Josep Lluís y Rodolf retomó la escritura de 'Dinamarca' cuatro años después, una obra que acabaría recibiendo el premio Max a la Mejor Autoría Teatral y el de la Crítica Literaria Valenciana.

Josep Lluís y Rodolf Sirera, cuya obra queda recopilada en un tercer volumen de 'Teatre Complet' editado por Alfons el Magnànim. / L-EMV

El volumen incluye también piezas de registros diversos, como la revista basada en textos de Bernat i Baldoví 'A l’Edén me’n vull anar', la revisión del sainete 'Tres forasters de Madrid' de Eduard Escalante o la pieza breve 'Dues dones'.

Referencia imprescindible

El libro propone así un recorrido completo por la obra a cuatro manos de los hermanos Sirera, dos nombres fundamentales para entender la evolución del teatro valenciano contemporáneo. La edición pretende no solo rendir homenaje a una colaboración clave, sino también poner a disposición del público y de los investigadores un corpus que ilumina buena parte de la dramaturgia escrita en la Comunitat Valenciana y en España durante las últimas décadas.