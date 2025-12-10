El emocionante viaje musical de Ana Belén en el Roig Arena

Ana Belén se ha subido al escenario de Roig Arena en el marco de su gira “MÁS D ANA”, para repasar los grandes éxitos de su repertorio, así como nuevos temas de su último disco “Vengo con los ojos nuevos”. Seis años después de su última gira musical “Vida”, Ana Belén se ha estrenado en el recinto valenciano acompañada de una banda de músicos dirigida por su hijo David San José.

Nada más pisar el escenario, Ana Belén ha dado muestra de su fuerza escénica y de su solidez artística. Enfundada en un dos piezas blanco, la que es una figura clave de la cultura española ha arrancado con “Solo le pido a Dios”, y ha continuado repasado temas como “El hombre del piano”, “Lía”, “Derroche” o “Peces de ciudad”. También han sonado canciones tan emblemáticas como “Contamíname”, “La Paloma” o “Agapimú”, con un Roig Arena completamente entregado a la propuesta musical de la madrileña.

La imagen del concierto de Ana Belén en el Roig Arena / Levante-EMV

Tres temas emblemáticos

Tras casi dos horas de concierto, Ana Belén se ha despedido con tres temas emblemáticos: “España camisa blanca de mi esperanza”, “Puerta de Alcalá” y “Balance”. El público valenciano la ha despedido con una tremenda ovación, dejando la sensación de haber vivido un viaje musical a lo largo de una discografía que se extiende a través de más de 50 años.