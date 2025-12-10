Marta Alonso: "Queremos dar la imagen de que nos preocupa la cultura y el patrimonio"

En toda una declaración de intenciones, los dos primeros actos a los que ha acudido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han sido del IVAM. Y en todo un guiño al sector, muy crítico con la gestión del exconseller Rovira, Alonso dijo que el nuevo equipo que encabeza Maria del Carmen Orti quiere "dar la imagen" de que "nos preocupa mucho la cultura y el patrimonio".

Exposición de Andrea Canepa en el IVAM / ©Juan García

Ambiciosa en sus planteamientos, la exdirectora general de Patrimonio se comprometió a "dialogar" y "construir puentes" para en el año y medio que estará en el cargo se reconduzcan relaciones y poder "construir" una "cultura mejor"; una cultura "que nos llene de orgullo". "Dejaremos lo que funciona y podremos las bases para dar un nuevo impulso para que Valencia se posiciones más fuerte y sea un referente cultural nacional e internacional", ambicionó. "Tenemos capacidad y potencial para creérnolos", apostó, tras ensalzar el trabajo realizado en el IVAM por Blanca de la Torre. Una directora, apuntó, "que nos eligió" y que con "máxima ambición" está llevando a cabo su proyecto para resituar al IVAM en "la primera liga" de los grandes museos y espacios culturales.

Exposición de Andrea Canepa en el IVAM / ©Juan García

"Entre lo profundo y lo distante"

De ese proyecto forma parte la exposición de Andrea Canepa "Entre lo profundo y lo distante". Una muestra inmersiva concebida especificamente para la Sala 6 que aprovecha la distribución en dos plantas unidas por una escalera para mostrar como "el pasado y el futuro coexisten en el presente y se sitúan espacialmente". Así, en la planta inferior, la artista peruana invita a adentrarse en la caverna, la tierra, el cuerpo, el inframundo o el útero permitiendo al visitante desplazarse entre las capas que evocan los anillos de los árboles o los pliegues de las cuevas.

Exposición en el IVAM de Andrea Canepa / ©Juan García

En la planta superior, una línea metálica recorre la sala con intervenciones que alteran el recorrido y evocan un futuro abierto, cambiante y y dispuesto a desviarse. "Quería romper con la idea de pasado y futuro y mostrar como el tiempo se inscribe en el paisaje.